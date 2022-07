Sabrina Salerno incanta tutti con il perizoma in vista in barca

Una nuova emozionante ed incantevole foto che vede come protagonista assoluta una delle regine della nostra speciale rubrica. Da come avete ben potuto notare sia dal titolo che dall’immagine in evidenza stiamo parlando di Sabrina Salerno

Oramai non si tratta più di una sorpresa visto che la leader indiscussa degli anni ’80 e ’90 continua ad essere una delle donne più attraenti del nostro paese. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Molto attiva sui social network, la nativa di Genova conquista ancora una volta i suoi follower con uno scatto che non sta davvero né in cielo e né in terra. Il successo è più che garantito. Guardare per credere e buona visione a tutti quanti voi – FOTO

Sabrina Salerno sempre più leader indiscussa

Stavamo aspettando tutti con trepida ansia, ma finalmente il momento tanto atteso è arrivato. Ovviamente ci stiamo riferendo all’ultimo post pubblicato, sul suo profilo ufficiale Instagram, da parte della mitica Sabrina Salerno. Oramai non siamo più sorpresi visto che, tutto quello che pubblica, diventa subito un grandissimo successo. Continuiamo a rimanere senza parole quando si parla di lei. Una delle cantanti più famose ed apprezzate nel nostro paese si dimostra sempre più attiva sui social network. Lo ha dimostrato, ancora una volta, direttamente sull’account ufficiale Instagram con una serie di foto che hanno catturato inevitabilmente la nostra attenzione. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non dovete assolutamente preoccuparvi visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Noi della redazione siamo rimasti senza fiato. Poi ci siamo tranquillizzati visto che è proprio questo l’effetto che ci procura la 54enne. Già, non ci siamo sbagliati con il numero dell’età: la carta di identità dice questo, anche se sappiamo benissimo che ne dimostra meno della metà. Adesso siamo arrivati al momento che molti di voi stavano aspettando con ansia. Buona visione.

Sabrina Salerno, perizoma in bella vista: fisico statuario – VIDEO

Un fisico che definire solamente perfetto è assolutamente troppo poco. Dopo una bella nuotata ed un tuffo dalla sua barca è sempre il momento di farsi scattare una foto per far felici i propri follower. Proprio questi ultimi non potevano chiedere altrimenti. Un corpo che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Un lato ‘A’ messo in bella evidenza e che fa mandare in tilt il cervello di tutti i maschietti.