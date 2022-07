Altra brutta notizia in casa Napoli: tradimento Mertens

Dries Mertens è ormai lontanissimo da Napoli: c’è un club pronto a sferrare l’assalto decisivo, e il calciatore può dire sì.

I fischi a De Laurentiis durante la presentazione della squadra suonano come un campanello d’allarme fortissimo in casa Napoli. La scelta del presidente è chiara, e in attesa di capire se avrà ragione o meno nel momento in cui inizierà il campionato, alcuni dati sembrano chiari.

Stop alle spese folli, ai contratti a cifre astronomiche, ai lunghi ragionamenti con i procuratori che in qualche modo stanno cambiando il mercato. Il patron del Napoli ha cambiato linea, vuole puntare sui giovani e non trattenere chi vuole andare via o pretende somme fuori budget per restare un calciatore di Spalletti. C’è però un dato che inizia a condizionare l’estate partenopea. Il divorzio con Insigne è stato digerito male, quello con Koulibaly ancora peggio, e non è di certo il no alla Juve a far sorridere una tifoseria che perde uno dei migliori difensori al mondo.

Ecco quindi che la vicenda relativa a Mertens può diventare ancora più pesante di ciò che può sembrare. Rinunciare ad un calciatore che si avvia a chiudere la sua carriera può rappresentare una opzione concreta, ma quando si tratta di un beniamino del pubblico, che ha già dovuto salutare elementi molto amati, tutto si complica. C’è un’altra notizia inoltre che potrebbe alimentare il caos, perché per il belga è in arrivo una offerta molto convincente proprio dalla Serie A.

Mertens pronto all’addio: può restare in Serie A

A volersi sbilanciare, la permanenza di Mertens a Napoli sembra tutt’altro che scontata. La trattativa è andata per le lunghe, un punto d’incontro sembra un miraggio in una estate torrida anche sul fronte del calciomercato, e l’ennesima rottura può consumarsi. Fonti vicine al club e al calciatore parlano di difficoltà chiare nel trovare un accordo, che lo staff del belga potrebbe invece stringere con un altro società.

Oltre alle offerte in arrivo in patria, al momento tutte declinate, ci sarebbe un club di Serie A pronto ad un affondo chiaro. Le cifre sarebbero in linea con quelle chieste dal calciatore, che avrebbe molti buoni motivi per dire di sì senza pensarci troppo. Pare infatti che Maurizio Sarri abbia chiesto alla Lazio di fare uno sforzo per portarlo in biancoceleste, e un tentativo potrebbe concretizzarsi a breve.

Sarri è l’uomo che ha cambiato la carriera di Mertens. Lo ha trasformato in un attaccante cinico, in una vera macchina da gol che ha avvicinato i partenopei allo scudetto. Sono i numeri a parlare per lui, anche nella passata stagione. Le partite giocate non sono state molte, ma il belga è risultato sempre incisivo con medie importanti. Questo dato fa riflettere il Napoli ma soprattutto la Lazio. E c’è intanto chi giura che nei prossimi giorni potrebbe arrivare un tentativo deciso, per l’ennesimo strappo fra il Napoli e un calciatore, e ancora un colpo di una Lazio che non perde di vista “Ciro”.