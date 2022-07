Zaira e Wanda Nara, due è meglio di una: il selfie è davvero scottante

Quanti di voi hanno pensato che si potesse realizzare il loro sogno? Ovviamente stiamo parlando della “reunion” che riguarda una delle coppie di sorelle più famose al mondo, specialmente in Argentina

Ovviamente il riferimento non può non andare a Zaira e Wanda Nara. Il loro scatto ha infiammato, ulteriormente, i social network. Tanto è vero che la più piccola delle due ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo ufficiale Instagram che sta avendo molto successo. Inutile stare qui a ribadire che stanno raccogliendo una pioggia infinita di “like” e anche commenti di approvazione da parte dei loro follower che sono rimasti decisamente a bocca aperta. Guardare per credere se avete qualche dubbio in merito – FOTO

Zaira e Wanda Nara, lo scatto manda in tilt Instagram

Detto, fatto. Moltissimi loro fan avranno pensato ed anche scritto di volere una foto in cui le protagoniste siano proprio quelle che vedete qui sopra. Una richiesta che è stata accolta dalle argentine che hanno deciso di accontentare i loro fan. Inutile stare qui a ribadire che si è trattato di un grandissimo successo. Lo dimostra l’altissimo numero di “cuoricini” che sta continuando a ricevere il post. Da rimanere senza parole. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto e nel momento giusto. Semplicemente sensazionali le sorelle Nara che continuano ad infiammare i social network. Sappiamo benissimo che, con questo lungo parlare, abbiamo aumentato ulteriormente il vostro livello di curiosità. Vi annunciamo che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con estrema ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi.

Zaira e Wanda Nara infiammano Buenos Aires – FOTO

Ed eccole qui, più seducenti che mai. Possiamo notare la compagna del calciatore Mauro Icardi con un giubbotto di pelle aperto ed un top che mette in evidenza il suo fisico straordinario. In conclusione un jeans attillato. La sorella, invece, indossa una maglia gialla che risalta le sue straordinarie forme. Occhi puntati verso l’obiettivo della fotocamera e cuori dei lettori e dei loro follower che battono sempre di più. Non c’è niente da fare: le sorelle Nara colpiscono ancora e sono pronte a regalare altre emozioni sui social. Alla prossima puntata.