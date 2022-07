L’esordio di Aida Yespica è andato a gonfie vele. Sui social non si sta parlando d’altro dell’inizio della sua nuova avventura che sta facendo impazzire di gioia i suoi fan e soprattutto chi la segue e l’ha vista decisamente in un’altra veste

Per chi non lo sapesse l’ex concorrente della prima edizione dell’Isola dei Famosi si è data al canto. Tanto è vero che nei giorni scorsi si è esibita anche sul palco di Milano dove ha cantato il suo nuovo brano che non è affatto dispiaciuto. Il momento è stato immortalato con alcune foto che sono state pubblicate direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che stanno raccogliendo il successo che merita. Guardare per credere – FOTO

Aida Yespica, il look non passa inosservato

Un grandissimo esordio quella della venezuelana che ha spiazzato decisamente tutti con il suo primo e nuovo brano dal nome “Bugatti“. Basti pensare che sui social network ha già raccolto la bellezza di 166mila visualizzazioni. Numeri che continueranno a crescere con il passare dei giorni. Un motivetto che è stato apprezzato da moltissime persone che, adesso, non possono fare a meno di cantare il ritornello della canzone. Tanto è vero che tra i commenti dei suoi fan spuntano frasi del tipo: “Woow mi piace moltissimo questa canzone brava Aida che ti sei lanciata nel mondo della musica“, “Non ascoltavo una canzone di reggaeton da molto tempo, complimenti” e tanto altro ancora. Ci auguriamo che sia solamente l’inizio di una nuova e fantastica carriera. Un momento che è stato immortalato, come riportato in precedenza, con alcune foto che sono state pubblicate direttamente sui social network. A dire il vero, però, la maggior parte dei suoi fan che, oltre ad ascoltare la musica, hanno tenuto gli occhi su ben altro. Ovvero sul suo look che non è passato assolutamente inosservato.

Aida Yespica, gonna e vestito troppo corti: semplicemente incantevole – FOTO

Una gonna decisamente troppo aderente e che mette in risalto le sue fantastiche gambe. Non si tratta affatto di un qualcosa di negativo, ci mancherebbe altro. Anche il suo vestito è fin troppo stretto. Tanto è vero che il lato ‘A’ sembra quasi stia per esplodere da un momento all’altro. “Colpa” del fatto che è decisamente fin troppo sexy. Per noi è sempre rimasta la stessa e non è mai cambiata, proprio come quando l’abbiamo vista per la prima volta sul piccolo schermo.