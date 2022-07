Belotti, intreccio di mercato intrigante: adesso è corsa a due per il ‘Gallo’

Un intreccio di mercato a dir poco intrigante che riguarda Andrea Belotti. Il centravanti della Nazionale è uno degli svincolati di lusso in questa sessione estiva del calciomercato. Il campione d’Europa, fino ad ora, non ha ancora trovato una squadra dove accasarsi

Una situazione che, molto probabilmente, neanche lo stesso calciatore si aspettava di vivere. Tanto è vero che, specialmente in questi giorni, si è parlato assiduamente di possibili contatti con grandi squadre. Anche se, a dire il vero, una vera e propria offerta ufficiale non c’è stata. Solamente qualche timida informazione, ma nulla più. Adesso, però, due squadre sono pronte a fare sul serio e soprattutto a darsi battaglia per aggiudicarselo.

Belotti, la Serie A lo chiama ancora, così come l’estero…

Andrea Belotti si trova ad un serio bivio. In attesa di trovare una squadra continua ad allenarsi da solo visto che il suo obiettivo è fin troppo chiaro: continuare a vestire quella maglia che vedete inquadrata qui sopra. Continuare a giocare per l’Italia è il sogno di tutti. Per farlo, però, bisogna essere sotto contratto con qualche squadra. Trovare la giusta forma senza le direttive di un allenatore, insieme ai compagni di squadra, non è per nulla la stessa cosa. Lo sa bene lo stesso ‘Gallo‘ che non vede l’ora di dare una svolta alla propria carriera. Dopo gli intensi anni vissuti a Torino da capitano, adesso per lui si apre una nuova possibilità in Serie A. Una strada che porta al Milan che non ha mai nascosto l’interesse verso il calciatore. I rossoneri stanno completamente rinforzando il proprio reparto offensivo ed, a quanto pare, non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Anche se, a sfidare i rossoneri, c’è un team estero che è pronta a far vivere una esperienza indimenticabile al classe ’93 dopo gli anni trascorsi in Italia.

Belotti, non solo Milan: ipotesi estera concreta

In queste settimane si è parlato di interessamenti esteri per il calciatore. Il che è vero, nulla da dire in merito. Anche se non si tratta di un club europeo. Bisogna trasferirsi di molti, moltissimi chilometri. Lì dove il calcio, da qualche anno, sta prendendo una piega importante. Stiamo parlando della Major League Soccer che, nel giro di poche settimane, ha accolto calciatori importanti come Giorgio Chiellini, Gareth Bale, Lorenzo Insigne, Domenico Criscito e come ultimo Federico Bernardeschi. La squadra in questione è ancora il Toronto, pronto ad effettuare il quarto colpo “italiano” di questa sessione estiva. Una ipotesi che lo stuzzica non poco…