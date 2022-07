Zaira Nara ipnotica, costume tropo sgambato: dov’è il lato B?

Zaira Nara al mare alza le temperature: il costume mette in evidenza le splendide forme della showgirl e conduttrice argentina.

Definirla la sorella di Wanda Nara è riduttivo. Troppo. Zaira Nara è infatti una professionista che in Argentina è famosissima. Così tanto da aver occupato prime pagine dei tabloid, fra look fantastici e storie d’amore importanti.

Dalle conduzioni alle sfilate, la sua carriere è letteralmente decollata, e anche il mondo del gossip l’ha spesso messa al centro di articoli per svelare i suoi amori. Così come accaduto per la sorella Wanda, anche Zaira è stata infatti compagna di un calciatore molto apprezzato.

La sua storia con Forlan è terminata ma la sua fama è stata sempre in costante crescita. Fra presenze in tv, grandi brand che la cercano per il suo fisico allenatissimo e il suo volto incantevole, e milioni di followers, la Nara è sempre pronta a stupire. Se le ultime foto insieme alla sorella Wanda vi hanno lasciato a bocca aperta, probabilmente non avere visto l’ultima galleria in arrivo da una splendida spiaggia. L’argentina stupisce, e mostra nuovamente e con chiarezza i motivi che le hanno regalato notorietà e un seguito incredibile soprattutto sui social.

Zaira Nara pazzesca in spiaggia

C’è un numero che dà la dimensione di quanto importante sia il seguito di Zaira Nara. La sua pagina Instagram è infatti ad un passo dai 5 milioni di followers, che per chi si intende di social network rappresenta un traguardo importantissimo. Dall’Argentina, ma in tutto il Sudamerica e anche in Europa, i fan commentano le foto in arrivo, e sono rimasti folgorati dall’ultimo post.

La Nara infatti ha “regalato” due foto in bikini che in pochi minuti hanno fatto incetta di like e hanno alzato la temperatura. Il costume è coloratissimo, e da seduta, ma anche di profilo, c’è un dettaglio che non è passato inosservato. Le splendide forme infatti emergono in maniera forte evidenziando il lato b della conduttrice e modella, che risponde a tutti. Fra like, cuoricini, commenti a testimoniare l’affetto per lei, la sua pagina Instagram è letteralmente presa d’assalto.

Risponde anche la sorella Wanda Nara, che con un “Hola bebè”, saluta Zaira e lascia il suo pensiero fra più di 300 commenti. Del resto basta dare un’occhiata alla foto per capire quanto sia splendida Zaira Nara. Il costume è particolare, con maniche lunghe, il collo alto, ma soprattutto molto stretto sotto. E Zaira, lunghi capelli, sguardo affascinante e tanta sensualità, torna nuovamente a stupire.