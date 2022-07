Alice Campello bollente in piscina: mini bikini per lady Morata

Alice Campello continua a far parlare di sé. La moglie del calciatore Alvaro Morata è sensazionale in tutti i sensi, anche con i suoi scatti.

Fa tanto rumore il futuro di Alvaro Morata. Dal suo nuovo addio alla Juventus fino ad un suo ennesimo ritorno. Tante chiacchiere intorno all’attaccante spagnolo, mentre lui si allena con l’Atletico Madrid. Si parla di un suo possibile ritorno alla ‘Vecchia Signora’ da parte del classe ’93. Alice Campello di certo seguirà il marito nella sua avventura professionistica, considerando che la coppia insieme ai loro figli considerano Torino la loro città.

Anche in questa occasione la nostra Alice Campello non delude mai. La classe ’95 si mostra sempre attiva sui social network. Il suo ultimo post sta facendo letteralmente ammattire i suoi fan. Mentre Morata è impegnato nel ritiro pre stagionale con l’Atletico Madrid, la 27enne ne approfitta per qualche tuffo in più e fa vedere a tutti il suo straordinario fisico che non ha assolutamente bisogno di essere commentato.

Alice Campello, lo scatto che manda in delirio i fan

Proprio come ha sempre fatto, gli scatti della moglie di Alvaro Morata sono sommersi di like e commenti d’apprezzamento, anche se questo non è assolutamente una novità. Numeri impressionanti che continuano a crescere a dismisura. Continuano ad aumentare ora dopo ora, si è perso davvero il conto. Stesso discorso per quanto riguarda quello dei commenti che non può assolutamente essere messo da parte. Adesso, però, è arrivato il momento di vedere la sua ultima opera d’arte. Uno scatto al limite, che manda completamente in tilt i suoi followers che non si perdono nemmeno un suo scatto.

Alice Campello ormai è una vera e propria diva. Tramite il suo profilo Instagram ci aggiorna sempre della sua vita, privata e non. Con i suoi 3 milioni di followers, Alice non smette mai di stupirci e, grazie alla sua bellezza ma anche alla sua simpatia, è una delle donne di maggior successo sui social. Lady Morata sa sempre regalare emozioni grazie al suo fascino per la gioia dei suoi followers. Chissà cosa riserverà il futuro alla giovane coppia, divisa tra Madrid e Torino. Intanto Alice si gode le vacanze in famiglia, aspettando che il marito decida cosa fare. Il suo contratto con l’Atletico Madrid scadrà l’anno prossimo, con Allegri che spinge affinché lo spagnolo torni alla Juventus. Agosto mese chiave, con la Juventus che proverà a riprendere l’attaccante spagnolo a titolo definitivo.