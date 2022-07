Federica Masolin, Formentera ai suoi piedi: bikini illegale

In questo momento Federica Masolin si trova a Formentera dove si sta godendo un periodo di meritato relax. Ha deciso di rimanere in Europa, ma di trasferirsi in un altro paese in questi giorni di totale vacanza per staccare la spina dal mondo del lavoro

Scelta migliore non poteva fare. A quanto pare la Spagna è diventata la meta della maggior parte delle donne che fanno parte di questa nostra speciale rubrica. Il suo ultimo contenuto, pubblicato ovviamente sulla sua pagina Instagram, non poteva passare assolutamente inosservato ed ha catturato l’attenzione dei suoi follower che non stavano aspettando altro. Non sono rimasti assolutamente delusi, guardare per credere – FOTO

Federica Masolin semplicemente da mozzafiato

Da rimanere senza parole. Non si tratterebbe assolutamente della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata. Tanto da avere le capacità di mandare in tilt il social network. Molto probabilmente sarà anche accaduto per “colpa” dei suoi fan. Proprio questi ultimi, una volta che hanno cliccato sull’app, si sono trovati di fronte la foto di una delle giornaliste sportive più apprezzate nel nostro paese. Tanto è vero che la reazione, al primo impatto, è sempre la stessa: per un attimo ti manca il fiato e poi rimani incantato e con la bocca aperta per diversi minuti. Non potrebbe essere altrimenti. Questo è l’effetto che ci regala la nostra Federica che si mostra sempre più in forma che mai. Il suo ultimo post sta raccogliendo il successo che merita, ovvero una quantità infinita di “like” che sta aumentando con il passare delle ore. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che in questo casi non devono assolutamente mancare. Se non avete ancora visto la sua ultima opera d’arte non vi dovete preoccupare visto che a breve accontenteremo la vostra richiesta.

Federica Masolin, bikini esplosivo e sorriso che ti manda ko – FOTO

Federica Masolin ha la straordinaria capacità di mandarci al tappeto senza che ce ne accorgiamo. Il suo sorriso è davvero un qualcosa di unico. Così come il suo fisico ed il suo costume che non possono assolutamente passare inosservati. Semplicemente perfetta, sotto ogni punto di vista. Il cielo ed il mare di Formentera fanno assolutamente la loro bella figura, ma non quanto la giornalista di ‘Sky’ che continua ad essere una delle donne più apprezzate e seguite sui social e non solo. Tutti in piedi per lei.