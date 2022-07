Diletta Leotta infiamma il ritiro del Milan: minigonna esagerata

Nel ritiro del Milan durante un servizio brilla Diletta Leotta: professionalità pazzesca ma anche un look travolgente.

La Serie A sta tornando, ma gli appassionati hanno già fame di calcio. Fra amichevoli, programmi, interviste e calciomercato, arriva un piccolo antipasto di ciò che accadrà dal 13 agosto.

Anche nella prossima stagione però ci saranno certezze per gli appassionati, che fra un campione che arriva e uno che va, e fra trattative clamorose concluse e altre naufragate, non vedono l’ora di rivedere lei. Stiamo parlando chiaramente di Diletta Leotta, splendida regina della Serie A. Fin dai suoi esordi è stato subito un boom per lei. Biondissima, molto preparata, sempre precisa, ma soprattutto tremendamente affascinante.

Tutte qualità che le hanno consentito di diventare la madrina del campionato e la regina di Dazn, che anche nella prossima stagione racconterà agli appassionati le partite di Serie A. In attesa di rivederla nuovamente a bordocampo durante le partite, arrivano approfondimenti e interviste. Le ultime dal ritiro del Milan, con tanto di foto postate sui social che hanno come sempre alzato il livello dei commenti in una community dai numeri altissimi.

Diletta Leotta brillante sui social: che scatti

A colloquio con Paolo Maldini prima e Stefano Pioli dopo. Per presentare il nuovo Milan con la solita capacità di raccontare il calcio. Diletta Leotta continua a non perdere un colpo e anche d’estate si dedica alla sua passione e al lavoro. Per i followers però ogni occasione è buona per tributarle complimenti e la consueta dose di like.

Del resto, in una community da 8,3 milioni di followers, che la rende il volto sportivo più seguito su Instagram, è facile che possano arrivare commenti di ogni tipo. La Leotta incassa e si prepara alla prossima stagione, che sarà nuovamente ricca di impegni. La sua carriera infatti non è solo legata al calcio, ma anche ad una serie di progetti vincenti. Fra social, spot con grandi marchi e sponsorizzazioni, siamo al cospetto di una donna di grande successo.

E anche accanto ai mostri sacri del Milan la sua bellezza emerge in maniera fortissima. Gonna corta, look elegantissimo, fascino che esplode in tre scatti. Il risultato è evidente. Sono quasi 400 i commenti, fra i quali spunta la faccia con i cuoricini anche dall’account di Dazn. Questa è Diletta Leotta, semplicemente una delle donne più amate in Italia.