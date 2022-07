Elodie, anteprima bollente del film: esplosiva – VIDEO

Elodie pronta a debuttare il cinema, condivisa sul web l’anteprima del suo primo film: la cantante come sempre affascina e seduce

Elodie Di Patrizi è diventata ormai una celebrità a 360 gradi. La cantante romana classe 1990, assurta alla notorietà grazie alla partecipazione, qualche anno fa, ad Amici di Maria De Filippi, si è imposta come una delle figure principali del panorama musicale e non soltanto, iniziando a rappresentare icona di fascino e stile come poche.

Elodie, non solo musica: si avvicina il debutto al cinema

Elodie spopola come una delle interpreti più amate del momento e in questa estate ha regalato ai fan l’ennesimo tormentone, che sta riscuotendo grande successo nelle radio e su tutte le piattaforme. Il brano ‘Tribale‘ si unisce a quelli che nel corso degli anni hanno segnato la stagione estiva. Da questo punto di vista, Elodie è davvero una garanzia. Oltre al suo inconfondibile timbro vocale e alla sua energia, la cantante si segnala per bellezza e sensualità capaci di entrare nel cuore dei fan. Non è un caso che lo scorso anno sia stata ospite acclamatissima del palco del Festival di Sanremo. Nel 2021, nella sua versione senza pubblico a causa della pandemia, ma poco importa, la sua esibizione e il suo monologo fecero molto rumore. E non è finita qui. Elodie si conferma ormai un personaggio pubblico totale e si lancia anche nel suo debutto cinematografico. La pellicola che la vedrà prossimamente nelle sale è andata in lavorazione lo scorso anno e tra qualche settimana farà il suo ingresso in scena. Si tratta del film di Pippo Mezzapesa ‘Ti mangio il cuore‘, incentrato sulla Quarta Mafia, organizzazione criminale molto attiva nel nord della Puglia.

Elodie al cinema, la data e le prime anticipazioni: bellezza e sensualità senza limiti, il primo piano che ammalia

Le vicende della pellicola narrano di una storia d’amore tra due appartenenti a clan rivali. Elodie è la protagonista femminile del film che uscirà nelle sale il 22 settembre, come da lei annunciato nel suo ultimo post su Instagram, dove compare un breve estratto in video di circa un minuto. Il fascino di Elodie non può non risaltare immediatamente: sguardo magnetico, bellezza eclatante e scollatura in primo piano che accendono la passione e la fantasia dei fan. Ci sono tutte le premesse per un altro grande successo per lei, la curiosità degli ammiratori è già al massimo.