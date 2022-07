Annalisa Scarrone, il perizoma dorato è illegale – FOTO

Annalisa Scarrone regala nuovi scatti in costume e manda ko con il suo fascino i tantissimi ammiratori del web, fisico pazzesco

Nel corso degli anni, il programma Amici di Maria De Filippi ha tenuto a battesimo svariati talenti nel mondo dello spettacolo, oggi diventati celebri a livello assoluto e che hanno guadagnato notorietà, stima e affetto da parte dei fan. Tra questi, c’è sicuramente Annalisa Scarrone, capace di diventare una delle cantanti italiane più apprezzate e amate.

Annalisa Scarrone, anche l’estate 2022 la vede in prima fila: ‘Tropicana’ è un successone

Annalisa ha partecipato ad Amici nel 2011, giungendo seconda nella categoria canto. Da lì, la sua carriera ha preso il volo e con le sue interpretazioni ha raccolto svariati riconoscimenti e premi della critica, oltre al successo riscosso dai suoi dischi presso il pubblico. Annalisa è stata più volte anche protagonista al Festival di Sanremo, dove vanta un terzo posto nel 2018, con il brano ‘Il mondo prima di te‘. Di grandissimo successo anche i suoi brani estivi, che più volte ci hanno accompagnato nelle radio diventando autentici tormentoni. Sarà così anche quest’anno, con il brano ‘Tropicana‘, prodotto insieme al gruppo pugliese Boomdabash, che sta spopolando. Annalisa è particolarmente ammirata dai fan non solo per la sua bravura, ma anche per un fascino peculiare, al tempo stesso acqua e sapone e irresistibile. La cantante ligure, non per caso, su Instagram raccoglie oltre un milione e 700 mila followers. E in estate si fa valere non soltanto per le sue doti canore, ma anche per una sensualità pazzesca e che lascia senza fiato.

Annalisa Scarrone, gli scatti in costume sono clamorosi: curve micidiali, il web è in delirio

L’ennesima prova arriva dagli ultimi scatti in costume, dove Annalisa raccoglie in pochissimo tempo like e commenti a profusione. Indosso, un costumino dorato capace di esaltare le sue curve sinuose. La visione del lato B in perizoma, in particolare, risulta a dir poco irresistibile per gli ammiratori. I messaggi di adorazione, come sempre, si sprecano: “C’è chi fa zoom nell’ultima foto e chi è bugiardo di brutto”, “Sei bella come il sole”, “No ti prego non puoi farci questo”, “Che tu fossi una ragazza d’oro lo sapevamo già”. Applausi scroscianti, metaforicamente e non, per la 36enne, più in forma che mai e che fa innamorare perdutamente i suoi ammiratori ogni volta. Impossibile rimanere indifferenti di fronte alla sua bellezza.