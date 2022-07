Belotti, pista Serie A ancora aperta: il ‘Gallo’ è pronto ad una nuova sfida

Andrea Belotti rientra a far parte di quella lista dei calciatori svincolati che possiamo definire di “lusso”. Il classe ’93, dopo i sette anni trascorsi a Torino, non è riuscito ancora a trovare una squadra quando manca meno di un mese all’inizio dei campionati

Già, non ci riferiamo solamente a quello italiano ma anche esteri dove hanno chiesto più di una informazione in passato per il calciatore. Adesso, però, tutte queste sirene ed interessamenti sono svaniti nel nulla. Possibile che nessuna squadra voglia puntare comunque su un campione d’Europa? Facciamo fatica a crederci. Tanto è vero che un club di Serie A sta pensando seriamente al suo acquisto a parametro zero.

Belotti, da campione d’Europa a svincolato di lusso

Probabilmente neanche lui si aspettava di vivere una situazione del genere. Da quasi tre settimane il calciatore non ha ancora un contratto con una società. L’ultimo è stato il Torino. Tanto è vero che il patron dei granata, Urbano Cairo, ci ha provato in tutti i modi a fargli cambiare idea offrendogli il rinnovo, senza mai trovare la parola “ok” da parte dello stesso atleta che ha scelto l’opzione che in parte ha fatto infuriare i tifosi: ovvero quella di andare via a parametro zero. Per alcuni è stata una mancanza di rispetto verso la società che lo ha fatto crescere e soprattutto portato in nazionale. Alcuni sostenitori erano d’accordo anche sul fatto che potesse andare via, ma almeno a rinnovare il proprio accordo. Un qualcosa che non si è mai verificato. La realtà, adesso, è completamente un’altra: trovare una nuova sistemazione. La pista estera (che sembrava quella più accreditata) è stata accantonata per il momento. Rimane in piedi quella che porta alla Serie A, un campionato che il ‘Gallo’ conosce fin troppo bene.

Belotti, sarà ancora Serie A? Possibile interessamento della big

Mentre le altre squadre hanno iniziato il ritiro per affrontare la nuova stagione da almeno qualche settimana, il centravanti si allena in solitaria aspettando la chiamata tanto attesa. Nel frattempo si fa avanti l’ipotesi che porta al Napoli. Il club azzurro ha bisogno di un calciatore che possa alternarsi con il titolare Osimhen. Il presidente De Laurentiis è pronto ad assegnare questo compito delicato al ds Giuntoli per avviare le trattative: non sembra affatto una missione impossibile. Più che altro resta da capire quanto voglia di ingaggio lo stesso calciatore, pronto a fare ancora la differenza.