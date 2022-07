Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa possiamo confermare che ci è riuscita alla grande. D’altronde per lei basta poco per accontentarci. Noi, del resto, continuiamo a rimanere senza parole – FOTO

Se non avete ancora capito a cosa ci stiamo riferendo ve lo spieghiamo subito: ovviamente al suo ultimo post che ha deciso di pubblicare sull’account ufficiale Instagram. Inutile stare qui a ribadire che la foto che ha messo in rete sta raccogliendo quello che merita, ovvero un grandissimo successo a suon di “like” ed anche di commenti d’approvazione da parte non solo dei suoi fan, ma anche delle colleghe che si inchinano dinanzi alla sua bellezza.

Elisabetta Canalis, così è troppo: decisamente esagerata

Continua il periodo di relax da parte di Elisabetta Canalis. Oramai da qualche mese è ritornata in Italia per godersi un po’ di riposo, intervallato anche da momenti lavorativi ed anche sportivi. Non è un mistero che, poche settimane fa, l’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘, ha fatto il suo esordio come combattente di kickboxing vincendo il suo primo incontro contro Rachele Muratori. E’ vero che in quella occasione c’erano altre sfide, ma l’occhio non poteva non cadere su di lei. Tanto è vero che si è allenata duramente con il suo personal trainer per non farsi trovare impreparata al grande giorno. Anche in quella occasione non ha per nulla deluso le aspettative. Stesso discorso vale anche per il suo ultimo post lanciato su Instagram che sta avendo il successo che merita. Da rimanere senza parole. Anche noi della redazione siamo rimasti a bocca aperta dopo che abbiamo visto il suo contenuto che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Adesso è arrivato anche il vostro momento.

Elisabetta Canalis, bikini e fisico da urlo: che forme – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Proprio come se fosse un’opera d’arte che merita di essere vista con la massima attenzione. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Davvero incredibile come migliori, giorno dopo giorno, la nostra 43enne preferita. Un lato ‘A’ così esplosivo non lo avevate mai visto fino ad ora. Un bikini che le dona a pennello e che mette in risalto le sue straordinarie forme. Semplicemente uno spettacolo di donna. Anche in questa occasione lo ha confermato.