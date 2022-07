Suarez, tentazione Serie A ancora aperta: il ‘Pistolero’ pronto a colpire

Luis Suarez sta ancora decidendo cosa fare del suo futuro. Il centravanti rientra nella lista dei calciatori svincolati che ancora devono trovare una sistemazione in vista di questa stagione sportiva. Nel frattempo continua ad allenarsi da solo, in attesa di una chiamata importante

Nonostante la sua carta di identità parli forte e chiaro (35 anni compiuti a gennaio), il calciatore può ancora fare la differenza e lo ha fatto capire in più di una occasione. All’Atletico Madrid, però, specialmente nell’ultimo anno le cose non sono andate come voleva lui visto che non era il prescelto di Simeone che lo ha relegato in più di una occasione in panchina. Il contratto, alla fine, non è stato rinnovato ed ora è a “spasso”.

Suarez non chiude alla Serie A

Anche Luis Suarez fa parte della formazione stellare di calciatori che non hanno ancora trovato una sistemazione. Nell’ultimo periodo si era parlato di un clamoroso ritorno in Sudamerica, precisamente tra le fila del River Plate, anche se questa ipotesi è stata accantonata per il momento visto che vuole continuare a dire la sua in ambito europeo. Tanto è vero che si è parlato addirittura di una clamorosa ipotesi che porta in Italia, ovvero in Serie A. Per il calciatore si tratterebbe della sua prima esperienza nel massimo torneo italiano. Due anni fa sembrava quasi fosse vicino ad un possibile trasferimento alla Juventus (con tanto di esame di italiano per prendere la cittadinanza), salvo poi rimanere in Liga. L’Italia lo chiama e lui è intenzionato a rispondere. Tanto è vero che sono pronti a farsi avanti ben due società pronte a chiedere informazioni al suo entourage. Il classe ’87 sa bene di poter fare ancora la differenza, visto che stiamo parlando di uno degli atleti più forti nel suo ruolo. Un simbolo per la sua nazionale e per tutte le squadre in cui ha giocato fino ad ora.

Suarez, è sfida a due per il ‘Pistolero’

Sfida a due per aggiudicarsi le prestazioni del centravanti che non vede l’ora di rimettersi in forma e disputare il prossimo campionato che potrebbe essere anche in Serie A. Due sono le squadre maggiormente interessate a lui: stiamo parlando del Monza e del Napoli. Non è un mistero che Galliani e Berlusconi osservino, con molta attenzione, la sua vicenda. Sarebbe un clamoroso colpo per i brianzoli che sono pronti a disputare il loro primo campionato nella massima serie. L’opzione azzurra, invece, appare difficile ma non del tutto impossibile. Potrebbe prendere le orme di un altro uruguaiano che ha scritto la storia del club, ovvero il suo amico Edinson Cavani.