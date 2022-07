Zaira e Wanda Nara, vestiti bucati: la piscina diventa bollente

Wanda Nara mai banale con i suoi scatti social ma stavolta, assieme alla sorella Zaira, ha davvero mandato in delirio i fan.

La splendida ed esplosiva Wanda Nara impazza sui social con i suoi scatti su Instagram. La moglie del calciatore Mauro Icardi non fa altro che sorprendere sempre di più, diventando una delle influencer di maggior successo. Doveroso seguirla per rimanere sempre aggiornati sulle sue attività e per non perdersi una sua storia oppure un suo post.

Quando Wanda Nara decide di postare qualcosa sul suo profilo Instagram sappiamo benissimo che lo spettacolo è assicurato. Non sappiamo più cosa dire e come comportarci visto che è un continuo susseguirsi di emozioni per quanto riguarda lei che ci lascia sempre con la bocca aperta. Anche perché con lei le abbiamo davvero finite tutte e non sappiamo più cos’altro dire per definire la sua straordinaria bellezza che merita di essere vista e rivista in più di una occasione. Un vero e proprio spettacolo a cielo aperto.

Zaira e Wanda Nara: situazione caliente in piscina

Wanda Nara insieme alla sorella Zaira fa letteralmente sognare i fan con uno scatto bollente in piscina. Lo sguardo non può far altro che cadere su Wanda e sua sorella. Uno scatto a bordo piscina con lo sfondo del tramonto di Ibiza che scatena i followers. Post che sta facendo i giri dei social, scatenando una reazione molto più che positiva dei fan. Tra like e commenti, le sorelle Wanda e Zaira sanno sempre come far impazzire i loro fan con scatti degni di nota sui loro rispettivi profili social. Eccone una dimostrazione.

Uno spettacolo unico e assicurato quando di mezzo c’è Wanda Nara e ancor di più con la sorella Zaira. Chissà invece quale futuro riserverà il marito, Mauro Icardi. Il calciatore si sta allenando con il PSG sotto gli ordini de nuovo tecnico Galtier. L’argentino però non è certo del posto in squadra, anzi, il PSG ha da poco ufficializzato l’arrivo di un nuovo attaccante. Con un mondiale alle porte e la certezza di non essere al centro del progetto del club parigino, Icardi ha bisogno di una squadra che possa credere di nuovo in lui. Chissà se il Napoli, visto la probabile cessione di Osimhen, pensi all’attaccante ex Inter. Intanto il Monza continua a parlare con la moglie Wanda, offrendo a lei anche un posto come opinionista in un programma TV Mediaset.