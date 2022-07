Antonella Mosetti, costume troppo sottile: pronto ad esplodere – FOTO

Questa volta ha decisamente esagerato. Davvero non abbiamo più altre parole per poter descrivere il suo ultimo post pubblicato sull’account ufficiale di Instagram. Da rimanere non solo a bocca aperta, ma decisamente senza fiato – FOTO

Se non avete ancora visionato il tutto non vi dovete assolutamente preoccupare visto che ci siamo noi ad accontentare ogni vostra richiesta. Semplicemente fantastica, non c’è bisogno di aggiungere altro. In realtà il suo costume meriterebbe un articolo a parte per quanto sia prorompente e sensuale. Proprio come la sua posa che ha mandato completamente in tilt ed in estati i suoi follower che non stavano aspettando altro se non questa opera d’arte.

Antonella Mosetti, questa volta ha davvero esagerato

Un costume che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Da guardare e riguardare in più di una occasione e soprattutto con la massima attenzione. Semplicemente incantevole, null’altro da aggiungere. Per lei il tempo sembra non essere mai passato. Ce la ricordiamo per i suoi esordi in televisione, per essere stata una delle partecipanti al programma condotto da Ambra Angiolini “Non è la Rai” ed anche la valletta di un’altra trasmissione che è passata alla storia come “Beato tra le donne“. Anche a lei toccava il compito di salvare un partecipante: se questo non veniva baciato sulle guance allora veniva spedito in piscina. Davvero dei bei tempi, proprio come se fosse ieri. La nostra Antonella non è cambiata assolutamente. Anzi, con il passare del tempo è migliorata sempre di più. Poi l’apparizione come concorrente in una delle edizioni del ‘Grande Fratello Vip‘ poi il successo sui social network con i suoi post che non passano assolutamente inosservati. Adesso, però, andiamo a guardare tutti quanti insieme questo suo nuovo capolavoro. Sì, ha decisamente esagerato (per la gioia di tutti quanti noi).

Antonella Mosetti, costume incontenibile: pronto ad esplodere – FOTO

Ed eccola qui, sempre più seducente e prorompente che mai. Un costume che mette in risalto il suo straordinario fisico. Un lato ‘A’ cosi prorompente, molto probabilmente, non lo avete mai visto. Guardo serio che fissa l’obiettivo della fotocamera. Una gioia per i nostri occhi che non vedevano affatto l’ora di poter visionare, con molta attenzione, il suo ultimo capolavoro che si candida seriamente come foto dell’estate. Sinceramente non sappiamo cos’altro dire. Con la speranza che questa foto vi abbia svoltato la giornata, vi diamo appuntamento alla prossima puntata con la Mosetti sempre più protagonista.