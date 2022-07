Federica Masolin incanta Firenze: minigonna e tacchi vertiginosi

Federica Masolin si sta godendo un periodo di meritato relax nella bellissima città di Firenze. Il suo post, pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram, sta raccogliendo una quantità di “like” davvero importante – FOTO

Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in questi casi, non possono assolutamente mancare. Se ancora non avete visionato il suo ultimo capolavoro non dovete assolutamente preoccuparvi visto che siete capitati nel posto giusto ed al momento giusto. Il suo look è decisamente da favola e merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Non ci resta che augurarvi una buona visione e buon divertimento.

Federica Masolin incanta la città di Firenze con il suo look

Anche questa volta vince lei. In realtà vince sempre lei: Federica Masolin conquista anche Firenze. Il capoluogo toscano è stato scelto dalla giornalista di ‘Sky‘ per poter trascorrere questo periodo di vacanze più che meritate. Ovviamente i suoi fan più sfegatati, che non si perdono neanche un suo solo aggiornamento, lo sapevano fin troppo bene dove stava e dove si sarebbe recata. Il suo ultimo post, pubblicato sul canale ufficiale social, sta ricevendo il successo che merita. Da rimanere senza parole. D’altronde, cosa mai si può dire dinanzi ad una bellezza del genere? Assolutamente nulla. In questi casi bisogna riguardare l’opera d’arte (perché stiamo parlando esattamente di questo) più e più volte e soprattutto con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Guai a perdersi solamente un piccolo dettaglio che può risultare determinante. Anche se, la cosa più importante, è solamente una: ovvero che ci sia la sua presenza. Su quello non ci sono assolutamente dubbi. Adesso, però, andiamo a vedere (e soprattutto concentrarci) su quello che ci ha regalato nelle ultime ore.

Federica Masolin, minigonna bollente: è la regina di Firenze – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai: è lei la regina indiscussa di Firenze. Anche se, come riportato nella didascalia, non è stato per nulla facile raggiungere il posto tanto desiderato per via di alcuni problemi di orari dei treni. Fatto sta che è giunta a destinazione e ci ha regalato questa bellissima perla che conserviamo con cura: un look che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Minigonna che mette in risalto le sue magnifiche gambe e dei tacchi al limite del vertiginoso. Tutto questo è offerto dalla splendida Masolin.