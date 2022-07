Monza, il ‘Condor’ Galliani non si ferma: assalto ad un big nerazzurro

Il Monza (si è capito fin troppo bene) non ha alcuna intenzione di fare il ruolo della comparsa in questa loro prima e storica stagione in Serie A. L’obiettivo è chiaro: concludere il campionato nella parte sinistra della classifica

Almeno sulla carta, per quanto riguarda gli acquisti che la società brianzola sta effettuando, gli stanno dando ragione. Ovviamente, a decidere, sarà solamente il campo. Nulla, però, si può dire su come si sta muovendo la dirigenza neopromossa nella massima serie che sta regalando spettacolo e soprattutto divertendo i suoi tifosi in questa nuova avventura che oramai è alle porte. Nel frattempo gli affari in entrate non si fermano affatto.

Monza, Galliani non si ferma: dopo il ‘no’ di Candreva punta su altro

L’obiettivo principale, per il centrocampo della squadra lombarda, era Antonio Candreva. Il classe ’87, però, ha mostrato molti dubbi in merito a questa soluzione. E’ passato fin troppo tempo per la società che, adesso, ha deciso di cambiare completamente obiettivo chiudendogli le porte in faccia. D’altronde Galliani non si dispererà affatto visto che, sulla sua lista, ci sono un bel paio di calciatori interessanti che possono fare al caso di mister Stroppa. L’obiettivo principale è quello di assicurarsi calciatori che conoscono la categoria e che possano essere d’esempio (e soprattutto di aiuto) ai più giovani inesperti che non hanno mai calcato un campo di Serie A. Gli affari in entrata vanno avanti e non intendono assolutamente fermarsi. Il presidente Silvio Berlusconi ha ancora qualche colpo in canna da regalare ai propri sostenitori che sono eccitati all’idea di partecipare al loro primo campionato dove vogliono essere gli assoluti protagonisti.

Monza, si prova a bussare alla porta dell’Inter: obiettivo Darmian

Per un Antonio Candreva che non arriva, c’è un Matteo Darmian che invece potrebbe giungere alla corte dei brianzoli. In questo momento l’Inter ha tre esterni destri in rosa. Uno è senz’altro di troppo: Denzel Dumfries è il titolare inamovibile. La lotte è tra Raoul Bellanova e dell’uomo inquadrato in foto. Il primo è arrivato dal Cagliari dove ha disputato un’ottima stagione, nonostante sia arrivata la retrocessione in cadetteria per i sardi.

Per l’ex Parma e Manchester United, invece, lo spazio sembra essersi ridotto a vista d’occhio. Il calciatore, ovviamente, vuole avere più spazio ed è aperto ad una possibile cessione. L’idea del Monza non gli dispiace affatto. Per il costo del cartellino si parla almeno di 7-8 milioni di euro.