Colpo di scena Calhanoglu: svolta improvvisa sul mercato

Il mercato dell’Inter continua a muoversi: valutazioni in corso anche per Calhanoglu, ecco cosa fa riflettere il club nerazzurro.

Qualche critica, un colpo da sogno magistralmente realizzato e aggiustamenti molto importanti. Il mercato dell’Inter ha dato indicazioni sulle intenzioni per la prossima stagione, e almeno per noi il giudizio è molto positivo.

Molti tifosi non hanno digerito il blitz della Roma per Dybala, promesso sposo dell’Inter, e il sorpasso della Juve che portando a casa Bremer ha strappato ai nerazzurri il difensore già da tempo scelto da Marotta e Inzaghi. Entrambi tacciono, ma la situazione sembra abbastanza chiara. L’uscita di Skriniar, messa in preventivo per completare la squadra, ha incassato ritardi dopo i silenzi del Psg, trasformando alcuni colpi già in cantiere in vere e proprie grane per i nerazzurri.

La colpa non è quindi di Marotta, che intanto ha lavorato come sempre in anticipo. E bene. Lo testimonia il clamoroso affare Lukaku, ma anche l’innesto di Asllani e quello di Bellanova. C’è però una situazione che il club vuole mettere al posto giusto, e riguarda Calhanoglu. L’intenzione è di lavorare fin da subito per evitare problemi, e l’Inter ci sta già pensando.

Calhanoglu, ecco cosa può accadere

Marotta ha dimostrato la bravura nell’anticipare gli altri club sul mercato. In alcuni frangenti e per le trattative relative a Dybala e Bremer il club non lo ha del tutto sostenuto nel concretizzare gli affari messi in piedi. Resta però la bravura dell’uomo mercato, che ora guarda in casa propria per gestire alcune situazioni.

Su tutte quella relativa a Calhanoglu. Il centrocampista, fra i migliori della passata stagione, andrà in scadenza di contratto nel 2024. Una data non prossima, ma che impone delle scelte. Un rinnovo è possibile, ma dipenderà da Inzaghi e dal calciatore. Ecco perché già nella prossima stagione potrebbe concretizzarsi una cessione per evitare di perdere il calciatore a zero. Resta quindi viva la possibilità di un affare in uscita anche quest’anno. Skriniar non partirà e la società proverà a fargli firmare il rinnovo.

A questo punto serve un sacrificio, che potrebbe riguardare anche il turco. Non ci sono al momento trattative e neanche voci, ma c’è chi sussurra che in caso di offerta sarebbero pochissimi i calciatori al momento intoccabili. Probabilmente solo Bastoni, Lautaro e Barella, mentre per tutti gli altri, e soprattutto per chi rischia di andare via a zero, Marotta valuterà. Calhanoglu attende e sta bene a Milano. Si prepara ad un’altra stagione che al 99% sarà in nerazzurro, ma questo mercato ci sta abituando ai colpi di scena. E quando si parla di Inter, tutto può accadere.