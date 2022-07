Carolina Stramare, sfilata fin troppo bollente: si muove tutto – VIDEO

Carolina Stramare decide di postare un nuovo post direttamente sul suo account ufficiale Instagram che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi che state leggendo questo articolo in cui lei è l’assoluta protagonista

In realtà non è proprio l’unica visto che, insieme a lei, ci sono ben due ananas. No, non ci siamo sbagliati e non siamo per nulla impazziti. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Un altro capolavoro che ci ha regalato la nativa di Genova che continua ad essere una delle leader di questa nostra speciale rubrica. Adesso, però, andiamo a concentrarci sul suo filmato – VIDEO

Carolina Stramare, ananas in bella mostra…

Quando si tratta di sfilate non c’è né assolutamente per nessuna: la numero uno rimane sempre lei. La classe ’99 continua a stupire tutti con un nuovo post che sta facendo parlare tutti i suoi follower che non vedevano l’ora arrivasse questo momento. A dire il vero neanche noi. Il risultato, ovviamente, è stato fin troppo soddisfacente. In realtà ci basterebbe anche questa immagine, in evidenza, che vediamo qui sopra. Però la nostra Carolina ha voluto strafare ed esagerare, facendo fin troppo bene. Un fisico che conosciamo benissimo e che non ha bisogno di alcun tipo di commento. Semplicemente fantastica, non potrebbe essere altrimenti. Tutti coloro che erano presenti alla sfilata non potevano fare altro che rimanere a bocca aperta. Questa è stata la nostra reazione. Da stropicciarsi davvero gli occhi. Se non vi capita neanche a voi allora ci sa che avete qualche problema. Scherzi a parte, adesso è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia e gioia. Tenetevi forte perché lo spettacolo sta per iniziare.

Carolina Stramare, sfilata bollente: lei la regina indiscussa – VIDEO

View this post on Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Gambe che sembrano davvero non finire mai. Un fisico ben allenato e semplicemente fantastico, un perizoma fin troppo corto ed aderente. Mai, però, quanto la sua maglia raffiguranti due ananas. Una vistosa t-shirt colore gialla che si muove passo dopo passo. E’ vero che in altre occasioni si è decisamente superata, ma questa volta ha voluto davvero trovare un qualcosa che rendesse il tutto magico. Alla fine ci è riuscita sbalordendoci tutti quanti noi, ancora una volta.