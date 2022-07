Shaila Gatta, piscina bollente: il bikini è poco più di un filo

Shaila Gatta continua a far parlare di sé, ancora una volta, su Instagram. Ovviamente ci stiamo riferendo al suo ultimo post che ha pubblicato sul suo canale e che sta raccogliendo il successo che merita: da non credere

Il suo bikini è semplicemente da urlo. Non solamente il costume, ma anche la posa per questo vero e proprio capolavoro che si candida come una delle foto più viste e cliccate di questa estate. Se davvero non ci credete allora non vi resta che rimanere qui con noi per osservare tutta la sua opera d’arte che non ha assolutamente bisogno di essere commentata né altro. Tutti in piedi per la velina di ‘Striscia la Notizia’ – FOTO

Shaila Gatta la regina della Puglia

Continuano le strepitose vacanze da parte della nativa di Aversa nel Salento. La sua presenza ha inevitabilmente aumentato le temperature della regione del Sud. I suoi follower invece, oltre a seguirla sui social network dove non si perdono neanche un aggiornamento, la ammirano anche su Canale 5 dove va in onda la trasmissione ‘Paperissima Sprint‘ poco prima dell’inizio di un film/programma. Nonostante siano puntate vecchie e registrate, lo fanno esclusivamente per un motivo: ovvero quello di visionare attentamente la classe ’96 che è una delle regine incontrastate dei social network. A dire il vero lo è anche della Puglia. Grazie a lei anche il mare diventa sempre più rovente. Per non parlare della sua ultima immagine che sta conquistando davvero tutti quanti noi. Non servono parlare visto che ci basta il suo costume che definire “sexy” è assolutamente troppo poco. Per non parlare della sua posa che conquista davvero tutti quanti noi. Adesso non perdiamo altro tempo e concentriamoci su quello che ci ha donato. Buona visione.

Shaila Gatta, costume fin troppo bollente: fisico devastante – FOTO

Tanto è vero che anche una delle icone del programma dove lavora lei, come Elisabetta Canalis, non ha potuto fare altro se non lasciare un più che meritato “cuoricino” sotto al suo post che veramente non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Stesso discorso vale anche per il suo fisico semplicemente devastante e perfetto sotto ogni punto di vista comunque lo si guardi. Addominali ben scolpiti e bikini in bella evidenza. Il costume, infatti, mette ancora di più in risalto le sue straordinarie forme semplicemente fantastiche. Dopo un bel tuffo in piscina, una bella foto è proprio quella che ci vuole.