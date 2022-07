Galliani e Berlusconi senza freni: ancora due colpi per l’Europa

Sessione di calciomercato che vede in Italia come protagonista il Monza di Galliani e Berlusconi: doppio colpo in arrivo per l’attacco.

E’ un Monza sempre più alla ribalta, con Berlusconi e Galliani che a suon di colpi di mercato stanno facendo sognare una tifoseria ed una città intera. Sono ben 14, tra prestiti e riscatti, le operazioni in entrata definite da Galliani e non è di certo finita qui la campagna acquisti del Monza.

Una Monza che fa sognare, ponendo davanti davanti a sé una grande obiettivo, il decimo posto. Era da anni che in Italia non si vedeva una neopromossa investire sul mercato così tanto. Il Monza di Berlusconi è un vero toccasana per tutto il movimento calcistico in Italia. Dopo aver chiuso diverse operazioni in difesa ed a centrocampo, ora per il Monza è tempo di guardare “in avanti”, con tanti obiettivi su cui la dirigenza sta lavorando.

Doppio colpo in casa Monza: trattative in definizione

Monza che vuole continuare a stupire ancora sul mercato. Gli arrivi di Pessina, Sensi, Cragno e molti altri, stanno dando vita ad un progetto sempre più ambizioso, con la tifoseria che può dormire sogni tranquilli con Berlusconi e Galliani. Infatti, sono in arrivo altri due colpi per il Monza e riguardano il reparto offensivo della squadra. Andrea Petagna è davvero ad un passo, con il Napoli che sta per cedere all’offerta del prestito oneroso con obbligo a determinate condizioni, per un’affare che si aggirerà intorno ai 15 milioni di euro. Se da una parte arriverà la prima punta, Galliani sta per battere cassa per una “seconda” punta. Monza ed Hellas Verona stanno per formalizzare l’accordo per Gianluca Caprari. I suoi 12 gol e 7 assist sono bastati per convincere il Monza ad investire su di lui.

Un Monza sempre più ambizioso quella che sta nascendo, con la dirigenza che sta regalando al mister Stroppa una squadra fin da subito competitiva ed in grado di affrontare con grande audacia la Serie A. Nessun timore infatti, con l’obiettivo della società brianzola di imporsi subito nel massimo campionato italiano. Siamo solo all’inizio ma già dalla campagna acquisti, ci si aspetta tanto dal Monza targato Berlusconi. Tutti non vedono l’ora di scoprire come il club neopromosso si adatterà alla Serie A. Tanto entusiasmo intorno all’ambiente del Monza: una squadra ambiziosa che ha tanta voglia di sorprendere tutti e chissà se l’obiettivo UEFA Conference League non possa già essere alla portata.