Delia Duran tutta nuda, si copre solo con le braccia

Lo specchio è amico di Delia Duran ma soprattutto dei fan: la foto è magnetica, la community va in tilt.

Possibile che un solo scatto possa mandare in delirio una community social. Capita spesso con le vip di casa nostra, soprattutto d’estate, quando le forme si scoprono e bikini pazzeschi fanno capolino per la gioia dei followers.

Anche Delia Duran ci è riuscita, e ogni volta che posta su Instagram qualche contenuto che la riguarda, i commenti arrivano puntuali, e vanno tutti nella stessa direzione. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip della recente edizione ha infatti alimentato la sua popolarità, anche per via di alcune dinamiche che si sono venute a creare all’interno della casa.

La sua storia con Alex Belli, messa in discussione dalla presenza di Soleil, ha infatti trascinato il programma magistralmente condotto da Alfonso Signorini. Delia

Duran si è infatti trasformata da spettatrice coinvolta nelle dinamiche a protagonista del programma. E al suo ingresso nella casa i fan sono rimasti colpiti dalla determinazione, ma soprattutto da una bellezza unica e travolgente.

Delia Duran allo specchio è pazzesca

Collaborazioni con brand di moda, chiamate dal mondo della tv, successo social tangibile. Delia Duran ha tutte le carte in regola per mandare in delirio il pubblico, che sui social la segue, commenta, chiede sempre nuovi scatti per ammirare il suo volto magnetico e u fisico pazzesco.

Sensualità e bellezza emergono infatti con forza, e la Duran sa bene come ottenere consensi da una community dai numeri in costante aumento. Lo ha fatto nuovamente con uno scatto per una collaborazione con un noto marchio di gioielli, e il risultato è stato come sempre esaltante. A coprire la Duran infatti c’è solo una bellissima collana, e per il resto nulla. La foto allo specchio la ritrae in tutti e due i profili, e il suo fascino è letteralmente travolgente. In una community che si avvicina rapidamente ai 600mila followers, arrivano circa 200 reazioni fra chi la reputa di una “bellezza unica” e chi sottolinea il “fascino particolare” della splendida showgirl e modella che fa impazzire gli italiani.

Se la foto vi ha conquistato infatti, probabilmente non avete visto i contenuti nelle storie Instagram. La Duran arriva per un impegno legato alla moda allo stadio di Bologna. Il look verde è pazzesco, ma gli abiti per la sfilata lo sono ancora di più. Provate a dare un’occhiata, siamo certi che non ve ne pentirete.