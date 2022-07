Elena Morali, allenamento devastante: il suo lato ‘B’ lo è di più

Anche in estate non si molla neanche un centimetro. Lo sa bene Elena Morali che, con le temperature altissime e con un caldo infernale, non si arrende assolutamente e continua ad allenarsi in palestra con un look decisamente mini

I risultati, ovviamente, si vedono a vista d’occhio e meritano di essere visti con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non vedevamo l’ora di poter vedere una sua opera d’arte. A dire il vero, questa volta, ci ha sorpreso sempre di più. Si è decisamente superata, per la gioia di tutti quanti noi che siamo rimasti semplicemente estasiati da questo look che ci è entrato subito dentro e ci ha lasciato senza fiato – FOTO

Elena Morali, l’allenamento si fa sempre più bollente

Anche con questo caldo infernale chi ha il coraggio e la forza si reca in palestra per farsi trovare al meglio in questa estate che si sta preannunciando la più calda di sempre. Lo dimostrano i fatti e soprattutto i dati. Questo, però, pare non essere affatto un problema per Elena Morali che, nonostante tutto, continua a recarsi in uno dei posti in cui la fa stare davvero bene. Anche perché, proprio in palestra, ha l’occasione di regalarci dei momenti di altissimo livello. Ad esempio? Le foto negli spogliatoi subito dopo la fine dell’allenamento che meritano di essere visionate con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Se ancora non avete visto la sua ultima opera d’arte non preoccupatevi visto che siete nel posto giusto. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Vi diciamo solamente una cosa: è decisamente tutto mini. Non diremo altro visto che, tra pochissime righe, sarete stesso voi a giudicare il tutto. Noi della redazione siamo rimasti decisamente a bocca aperta. Siamo sicuri che anche per voi sarà lo stesso. Buona visione.

Elena Morali, tutto troppo mini: che forme – FOTO

Tutto minuscolo e decisamente aderente. Questa è la foto che ci ha regalato l’ultima partecipante al programma ‘La Pupa e Il Secchione‘ dove si è fatta valere. Anche in palestra può dire la sua senza alcun tipo di problema. I risultati stanno dalla sua parte. Un lato ‘B’ ben allenato e delle gambe che sembrano davvero non finire mai. Top troppo stretto che mette in risalto le sue straordinarie forme. Da rimanere senza fiato. Non si tratta affatto della prima volta che ci regala emozioni del genere, ma questa volta si è decisamente superata.