Erjona Sulejmani sbaglia bikini: troppo piccolo per contenere il lato A

Lo scatto di Erjona Sulejmani conquista Instagram: il costume è strettissimo e le sue forme sono incontenibili.

Da Ibiza al Lago di Garda, con altre tappe che stanno rendendo la sua estate bollente. Erjona Sulejmani non smette di viaggiare e di stupire, mostrando spesso le foto sulla sua pagina Instagram.

Una community da più di 300 mila followers le attende con ansia, soprattutto per alcuni contenuti che evidenziano un fisico curatissimo, un volto ammaliante e tante esplosioni di sensualità e fascino. Del resto anche gli italiani l’hanno conosciuta e immediatamente riempita di complimenti.

La sua storia d’amore con il calciatore Blarim Dzemaili le diede notorietà la fece conoscere agli appassionati di calcio, che immediatamente hanno iniziato a seguirla sui social. Quel lungo legame sentimentale, che si è interrotto dopo qualche anno, ha svelato agli italiano una bellezza unica. Fisico statuario, forme straripanti, un volto magnetico che nelle foto emerge in maniera incredibile. E anche in un recente scatto proprio dall’Italia, il fascino della Sulejmani non è passato inosservato. Il costume infatti è strettissimo, e la visione è incredibile.

Erjona Sulejmani, il costume è strettissimo: fan in delirio

“Sei un capolavoro”, e ancora “sei unica”, ma anche “una delle donne più belle su Instagram”. Questo è il tenore dei commenti che di recente hanno fatto capolino sotto alle foto della splendida modella. In effetti dando uno sguardo ai post arrivano foto di ogni tipo, ma tutte in un unica direzione.

La Sulejmani è semplicemente incantevole. Il suo viso è perfetto, il fisico curato sotto ogni punto di vista, e la sensualità esplode in una galleria che lascia tutti quanti a bocca aperta. Di recente sono arrivati scatti da Ibiza, luogo scelto per trascorrere la prima parte delle vacanze. Nella sua tappa in Italia però è arrivata un’altra foto che ha fatto incetta di like e commenti.

La Sulejmani, direttamente dal Lago di Garda, ha posato in primo piano con un costume a dir poco stretto. Facile immaginare l’esplosione di sensualità delle sue forme abbondanti, che hanno incollato i fan allo schermo. In poche ore i commenti sono letteralmente decollati, e lei risponde ringraziando per l’affetto incassato. Del resto, con un volto così travolgente, e forme che fanno impazzire tutti, è difficile non restare affascinati da una donna davvero incantevole.