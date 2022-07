Federica Nargi piccante: schiena scoperta e lato B in vista

Federica Nargi, insieme al resto della sua famiglia capitanata dall’ex calciatore Alessandro Matri, continua la sua strepitosa vacanza nella fantastica isola di Formentera. Ovviamente i suoi follower non si perdono un solo aggiornamento da parte dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’

Proprio quest’ultima continua a deliziare chi la segue con degli scatti che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Proprio come l’ultimo che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Se ancora non avete visto il suo ultimo capolavoro non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Non ci resta che augurarvi una buona visione – FOTO

Federica Nargi, visione paradisiaca: lato ‘B’ da favola

Da guardare e riguardare con la massima cautela. Non ci stancheremo mai di dirvelo. Ancora una volta la nativa di Roma si è decisamente superata con uno scatto che definire “super” è assolutamente troppo poco. Semplicemente fantastica, non potrebbe essere altrimenti. E’ vero che nelle altre occasioni ha mostrato tutte le sue qualità, ma questa volta si è decisamente superata ed i risultati si vedono a vista d’occhio. Per questa volta non vedremo il suo viso, ma l’inquadratura viene presa da dietro dove mostra un vestito che le dona alla perfezione seguita da un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Da rimanere senza fiato. Anche noi della redazione siamo caduti in questo suo tranello. La visione è un qualcosa di paradisiaco. Se non ci credete allora vi mostriamo il tutto visto che siamo arrivati alla parte che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che merita di essere visto senza alcun tipo di distrazione o altro.

Federica Nargi questa volta ha esagerato – FOTO

“Scusate le spalle, ma sto guardando avanti“. Questa la frase che ha deciso di mettere come didascalia sotto al suo post. A lei tutto è concesso. Qualsiasi cosa sia successa noi le diamo ragione a prescindere. Un vestito azzurro che mette in risalto le sue infinite e straordinarie qualità. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di essere presentato e commentato. Un lato ‘B’ messo in bella mostra. Pochette alla mano e si va in giro per le strade di Formentera per trascorrere una serata fantastica in compagnia della sua famiglia. Semplicemente da sogno.