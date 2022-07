Monza, Galliani non si ferma: pronto a bussare al Milan per il difensore

Monza, il ‘Condor’ Adriano Galliani non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronto ad un nuovo colpaccio per i brianzoli. I tifosi, fino a questo momento del calciomercato, sono assolutamente euforici e non vedono l’ora che questo loro primo campionato in Serie A inizi

Anche se, per quanto riguarda la sessione estiva, non è terminato ancora nulla. Altri colpi sono in procinto di essere concretizzati. Questa volta, però, è pronto a bussare alla porta del “suo” Milan che non ha mai dimenticato. Anche se, proprio in questa stagione, è pronto a sfidare per la prima volta da avversario. I rossoneri, però, possono ben presto cedere al club lombardo un elemento importante per il loro primo anno tra i “grandi”.

Monza, il ‘Condor’ non si ferma

Adriano Galliani non ha alcuna intenzione di fermarsi. Per il suo Monza è pronto a costruire una grandissima squadra pronta all’esordio in campionato, il 13 agosto, in casa contro il Torino di Ivan Juric. L’umore è alla stelle. La preparazione della squadra allenata da mister Stroppa continua. Anche se, secondo la dirigenza, qualche ritocchino è ancora necessario. Sia per quanto riguarda il mercato in uscita che, soprattutto, quello in entrata dove la società è pronta a nuovi colpi. In particolar modo i brianzoli sono pronti a bussare alla porta del Milan per un difensore che potrebbe essere ben presto ceduto. Si tratterebbe di un acquisto di qualità per la squadra biancorossa che punta soprattutto al prestito secco. In modo tale da far rivitalizzare il calciatore che non ha vissuto una stagione da assoluto protagonista, nonostante sul petto si sia cucito lo stemma dello scudetto.

Monza, Galliani fa sul serio: Ballo-Touré nel mirino

Con un Theo Hernandez, semplicemente devastante, è stato fin troppo complicato scendere in campo con la casacca rossonera per Fodé Ballo-Touré. Sono state solamente dieci le presenze per l’ex Monaco che non è riuscito ad entrare negli schemi di gioco di Pioli. Anche perché, quando è stato chiamato in causa per sostituire proprio il terzino francese, non ha risposto alla grande ed è stato messo nel mirino delle critiche.

Adesso ha una voglia matta di ripartire ed è pronto a farlo anche con un’altra casacca, per dimostrare appunto che in Serie A merita di stare e di far “rimpiangere” proprio il Diavolo che lo ha acquistato come elemento importante, fino a quando non è stato etichettato come riserva. Si punta al prestito, da valutare la posizione di Maldini e company.