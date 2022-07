Federica Panicucci, gonna troppo corta: Forte dei Marmi sempre più calda

Ve lo diciamo in anteprima: se ancora non avete visionato l’ultimo post pubblicato da Federica Panicucci non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Da andare completamente fuori di testa – FOTO

In questo momento si sta godendo le più che meritate vacanze. Tanto è vero che ha deciso di trascorrerle nella “sua” Toscana. Il posto scelto non poteva che essere Forte dei Marmi, anche se lei è nativa di Cecina. Il suo look è decisamente mozzafiato e merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti i suoi follower che non potevano credere assolutamente ai loro occhi. Una visione a dir poco paradisiaca – FOTO

Federica Panicucci, la Toscana diventa sempre più bollente

Il nostro paese sta vivendo dei giorni che definire “afosi” è assolutamente troppo poco. Il caldo continua a fare da padrone in tutte le regioni italiane. In particolar modo come quello della Toscana in cui davvero si registrano delle temperature altissime. La “colpa” di tutto questo, però, bisogna attribuirla direttamente alla donna che vedete inquadrata qui in foto. Ovviamente scherziamo, ci mancherebbe altro, ma Federica Panicucci ha postato una foto sul suo account ufficiale Instagram che definire “bollente” è assolutamente troppo poco. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Il suo contenuto è di altissimo livello. Anzi, quasi illegale per quello che ci sta mostrando. Dopo aver staccato la spina dal mondo del lavoro, la conduttrice televisiva 54enne (non ci siamo sbagliati visto che la carta di identità conferma sia quella l’età) si sta godendo qualche giorno di meritato relax prima di ritornare a lavoro. Anche se c’è ancora un bel po’ di tempo a disposizione. Come sta trascorrendo questi giorni? Ovviamente con qualche tuffo a mare e soprattutto con qualche scatto da postare sul suo canale. I risultati sono a dir poco stupefacenti.

Federica Panicucci, gonna troppo corta: temperatura sempre più bollente – FOTO

Tacchi vertiginosi, gonna fin troppo corta, gambe da sogno che sembrano quasi non finire mai, un fisico che non ha assolutamente alcun bisogno di presentazione ed uno sguardo semplicemente più incantevole che mai. Questo è il menù offerto dalla bellissima Federica che continua ad emozionare tutti i suoi fan con delle vere e proprie opere d’arte. Un qualcosa che tutti quanti noi non ci aspettavamo affatto. Un altro grande colpo ad opera sua.