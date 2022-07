Georgina Rodriguez, nuovo look e perizoma illegale – VIDEO

Georgina Rodriguez sfoggia un look inedito ma non è solo quello ad attirare l’attenzione dei fan: visione bollente per la super modella

Su queste pagine, lo sapete, ci occupiamo di seguire anche le bellezze più cliccate sui social, legate al mondo del calcio o meno che siano. Nella prima casistica, è impossibile non parlare della splendida Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. La modella argentina è senza dubbio una delle ‘wag’ più celebri del globo e più cliccate sul web.

Georgina Rodriguez, fascino totale ed esplosivo

Georgina è una delle personalità di maggior spicco sui social e non a caso vanta numeri davvero da capogiro. Si è spinta infatti, ormai, a oltre 39 milioni di followers su Instagram. Un dato che spiega bene la sua notorietà e del resto non parliamo solo della compagna di CR7, divo assoluto, ma anche di una modella famosissima di suo e molto richiesta dai principali brand. I suoi post sui social non passano mai inosservati, soprattutto in questa estate, dove sta esibendo il consueto fascino esplosivo e irresistibile. Che le frutta ovviamente i soliti applausi da parte dei numerosissimi fan e da amici e conoscenti, che in massa la seguono sul suo profilo e restano costantemente aggiornati sulle ultime novità.

Georgina Rodriguez, dissolvenza al rallentatore che fa indugiare sul dettaglio più bollente: lato B da fuori di testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Una estate in cui Georgina lascia senza fiato, come da consuetudine, avendo già regalato sprazzi di sensualità irrefrenabile. Questa volta, con un guizzo da vera fuoriclasse, riesce a fare anche di più e ci regala una visione vietata ai deboli di cuore. Il breve video che ha postato ci mostra una dissolvenza al rallentatore con Georgina che sfila muovendosi in maniera sinuosa e provocante, dando le spalle all’obiettivo. Indosso soltanto una camicetta, per di più annodata ad altezza del ventre. Al di sotto, nulla, se non un perizoma davvero clamoroso, che esalta a più non posso le forme vertiginose del lato B. Le gambe perfette di Georgina, su tacchi vertiginosi, fanno il resto. C’è anche il nuovo look che non passa inosservato, con treccine molto eleganti, ma l’attenzione di molti, ovviamente, è concentrata sulla silhouette incontenibile di Georgina, ancora una volta capace di lasciare il segno. La modella argentina condensa una sensualità latina difficile persino da descrivere, ogni volta gira la testa.