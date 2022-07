Wanda Nara in bikini e perizoma, accoppiata vincente – FOTO

Wanda Nara ancora una volta in una dimostrazione di seduzione esplosiva, lo scatto ravvicinato in spiaggia fa impennare la temperatura

E’ una estate che sta vedendo tra le protagoniste assolute, fin dal primo giorno, Wanda Nara e del resto non avrebbe potuto essere altrimenti. La showgirl, imprenditrice e influencer argentina è una delle celebrità assolute di Instagram e una delle bellezze più seguite e cliccate in tutto il globo, non soltanto tra gli appassionati di calcio, per la sua sensualità senza limiti e sempre capace di far sognare gli ammiratori ad occhi aperti.

Wanda Nara, con lei l’estate si fa sempre più bollente

Oltre 13 milioni e mezzo di followers su Instagram per lady Icardi, rimasta nella mente e nel cuore dei fan italiani anche molto tempo dopo che l’attaccante argentino ha lasciato la Serie A. E infatti ogni qual volta si parla di un ritorno del bomber nel nostro campionato, più di qualcuno ha un vero e proprio sussulto. Anche in questa estate di calciomercato, il nome dell’ex bomber dell’Inter è stato accostato alla Serie A, ma finora senza successo. Si è parlato della Roma e del Monza, con Galliani in particolare in forcing sul giocatore ma anche sulla stessa Wanda, mettendo sul piatto, chissà, un ritorno in Mediaset come qualche anno fa. Al momento, un addio al Psg appare in salita, ma mai dire mai, le strade del mercato sanno essere infinite. Intanto, l’estate si scalda ancor di più lontana dalle questioni di campo, e con Wanda ad elargire scatti super seducenti in costume e non solo in ogni dove, non potrebbe andare diversamente. Dopo gli scatti da paura in Africa, alle Maldive, a Milano e a Parigi, è la volta di Ibiza. E anche alle Baleari, Wanda ha lasciato subito il segno, eccome. E continua senza sosta.

Wanda Nara, dove posare lo sguardo per prima? Impossibile scegliere, curve esplosive da sogno

La spiaggia si fa più bollente che mai con lo scatto da distesa sul lettino. Prospettiva frontale in cui il suo sguardo magnetico colpisce al cuore, ma ancor di più lo fanno la solita scollatura prorompente e il lato B in perizoma. Curve prorompenti che non possono lasciare indifferenti e la cui combinazione, manco a dirlo, si rivela irresistibile e suadente. Una visione quasi ipnotica che viene celebrata subito dalla community, un trionfo di sensualità esplosiva che alza sempre più la temperatura.