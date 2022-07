Elodie incanta la Puglia: tacco vertiginoso e vestito incandescente

Un altro grandissimo successo da parte di Elodie. No, non ci stiamo riferendo ad un nuovo singolo. Anche perché siamo rimasti ancora affascinati dal suono (ed anche dalla videoclip) della canzone ‘Tribale’ che sta impazzando su tutte le spiagge italiane

Senza dimenticare, inoltre, la bellissima ‘Bagno a mezzanotte’ che, a distanza di mesi dall’uscita ufficiale, viene ancora canticchiata dal pubblico italiano (ed anche estero) che la adora e non può fare a meno di seguire tutti i suoi aggiornamenti. Da come avete ben potuto capire dal titolo sta infiammando, con la sua presenza, anche la bellissima Puglia che diventa decisamente ancora più bollente grazie a lei. Guardare per credere – FOTO

Elodie, visione paradisiaca: in Puglia è la regina

Se non è la regina della Puglia allora davvero poco ci manca. La sua presenza è stata un vero piacere per gli abitanti salentini che non potevano chiedere di meglio se non la visione paradisiaca della mitica cantante. I suoi post, oramai, sono definiti un capolavoro della natura. Non sbaglia mai un colpo: sia per quando si tratta delle canzoni, sia per quando parliamo delle immagine che decide di postare sui social network. Il contenuto, anche in questa occasione, è davvero di altissimo livello e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non potevamo chiedere di meglio. Se davvero non ci credete a quello che vi stiamo dicendo non vi resta, da fare altro, che rimanere qui con noi e godervi l’opera d’arte che ci ha completamente spiazzato. A noi della redazione in primis perché davvero non possiamo credere ai nostri occhi. A furia di stropicciarceli sempre d’altronde. Adesso, però, bando alle ciance e concentriamoci. Annullate tutti i vostri impegni del caso e mettetevi comodi perché un altro spettacolo offerto dalla nativa di Roma sta per iniziare.

Elodie, questa volta ha esagerato: da bollino rosso – FOTO

Ed eccola qui, più bollente che mai. Non che nelle altre occasioni non lo sia stata, non stiamo dicendo assolutamente questo. In questa occasione, però, ha mostrato a tutti le sue infinite qualità che possiamo ben notare. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. La sua presenza, tra i trulli pugliesi, è un vero toccasana per tutti quanti noi. Anche se inconsapevole del fatto che ha aumentato ulteriormente le temperature. Tacco vertiginoso e vestito appariscente al punto giusto. Già il caldo ci sta soffocando, ora ci si mette anche lei…