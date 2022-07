Cristina Buccino esagera, primo piano del lato A in fuorigioco

Il primo piano questa volta è pazzesco e non è allo splendido volto della Buccino: foto esagerata, fan in delirio.

Splendida protagonista al mare, perfetta regina della notte, impeccabile testimonial di diversi brand che vogliono collaborare con lei.

Cristina Buccino vive un momento intenso fra lavoro, relax, e scatti che travolgono la community. Da Mykonos a Ibiza arrivano istantanee che stanno facendo letteralmente decollare i numeri nella community, sempre pronta a testimoniare affetto alla splendida calabrese.

Lei sui social ha fatto centro. Ha sempre saputo come far decollare i numeri dei followers, così tanto da aprire una agenzia che si occupa di questo settore. Instagram, per lei, non ha quindi segreti. E lei non sembra averne con i fan, che continuano ad incassare scatti pazzeschi in arrivo durante le vacanze della Buccino. Come l’ultimo. Se la galleria con l’abito scelto per la serata vi ha spinto a lasciare un commento, forse non avete visto il dettaglio sparato in primo piano nel delirio totale. Una foto potente, che non può di certo passare inosservata e che ha scatenato un boom totale di reazioni.

Cristina Buccino, primo piano bollente

C’è un traguardo ormai prossimo per la Buccino, e chiarisce quale è il suo seguito e quanto sia capace la splendida influencer di attirare a sé l’attenzione sfruttando la popolarità dei social network. La sua community è infatti ad un passo dai 3 milioni di followers, che per chi si intende di Instagram rappresentano un numero molto importante e non da tutti.

Dalla sua pagina infatti arrivano scatti pazzeschi, che in estate diventano bollenti e hanno un impatto fortissimo sui fan. Fra bikini strettissimi, sorrisi, abiti meravigliosi e focus su un volto attraente e molto affascinante, arrivano altri contenuti che non passano di certo inosservati. È di sicuro il caso dell’ultimo post, che in pochi minuti ha incassato circa 300 commenti. La Buccino posta un primo piano del lato A con una scollatura che rende tutto più bollente ed evidenzia le sue splendide forme.

Lo scatto è travolgente, e arrivano commenti di ogni genere dai fan, che da tempo sottolineano quanto la Buccino sia una delle donne più amate dal pubblico italiano. Rispondono proprio tutti, anche Laura Chiatti, conquistata dal fascino della sua amica. In effetti dando un’occhiata all’immagine in arrivo, giungono solo conferme. La Buccino è incantevole, e lascia spesso i fan in estasi.