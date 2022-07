Giorgia Rossi rovente in barca, costume davvero esplosivo

Decisamente esplosivo l’ultimo post di Giorgia Rossi: scatto bollente in barca e followers che impazziti difronte a tanta bellezza.

Giorgia Rossi incanta tutti con i suoi scatti social. La giornalista di DAZN si gode l’estate e pubblica su Instagram una foto mozzafiato. Lo scatto ha scatenato le reazioni dei fan che hanno preso d’assalto Instagram: pioggia di “like” e di commenti d’apprezzamento per la splendida giornalista.

È passato un anno da quando DAZN ufficializzò l’ingresso di Giorgia Rossi nella propria squadra. La nota giornalista sportiva non si sarebbe mai aspettata di poter raccontare un campionato di Serie A così entusiasmante dato il finale thriller con vittoria dello scudetto del Mian. Giorgia Rossi è stata spesso l’alternativa a Diletta Leotta, accompagnando gli abbonati e i tifosi dal pre-gara al fischio di inizio delle partite di Serie A.

Giorgia Rossi manda in tilt il web: scatto bollente in barca

Giorgia Rossi è una delle giornaliste italiane più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Gli appassionati di calcio hanno saputo apprezzare le sue doti giornalistiche in questi anni. L’affetto da parte di tutti è possibile ammiralo attraverso le interazioni che la Rossi registra sui social, in particolare sul suo profilo Instagram. Giorgia Rossi può vantare oltre 500 mila followers. Un numero abbastanza alto che continua a lievitare in maniera importante e, soprattutto, costante. L’ultimo post è da capogiro e manda in tilt i fan che non si perdono nemmeno un suo scatto. Foto a dir poco da capogiro, con la splendida Giorgia in barca, in posa come una dea.

Uno scatto che manda completamente in delirio i fan della giornalista nonché volto di DAZN. Tante nuove foto sono pubblicate con un distanza di qualche giorno l’una dall’altra. Un modo di postare che consente ai fan di godersi maggiormente i post che ricevono diverse interazioni degne di nota. Tantissime le reazioni positive che si possono notare sotto le sue foto. Cosa che ha interessato anche l’ultimo post che vede la Rossi su una barca in mezzo al mare. Un numero pazzesco di like e commenti super positivi per Giorgia. La giornalista indossa solo un costume da bagno di colore blu che mette in risalto il fisico perfetto. Mancano ancora diverse settimane e, finalmente, potremmo vedere la meravigliosa giornalista a lavoro per l’inizio della nuova stagione di Serie A. Tutti quanti noi non vediamo dunque l’ora di vederla di nuovo all’opera.