Annuncio a sorpresa: la Juve svela il sostituto di De Ligt

La cessione di De Ligt ha cambiato i piani in casa bianconera, con il sostituto che potrebbe essere già in casa.

I bianconeri sempre attivi sul mercato, soprattutto in difesa dopo la cessione di Matthjis De Ligt al Bayern Monaco. Attivato il piano cessioni, la Juventus sta definendo alcune uscite e, pensando anche al mercato in entrata, i bianconeri potrebbero aver trovato già in casa l’alternativa al centrale olandese.

Tanto lavoro in casa Juve per risolvere diverse questioni, soprattutto per quanto riguarda le uscite. La dirigenza sta finalmente piazzando alcuni esuberi: in via di definizione il passaggio di Marko Pjaca alla Sampdoria. Pagato la bellezza di 30 milioni di euro, il croato non è mai riuscito a convincere con le sue prestazioni al di sotto delle attese. Entusiasmo alle stelle e tifosi che mai come quest’anno sono tornati alla carica, soprattutto dopo gli acquisti di Pogba e Di Maria. Con una stagione ricca di impegni alle porte, la Juventus vuole colmare il gap con le milanesi e fare tanta strada in Europa.

L’alternativa a De Ligt è già in casa: bianconeri piacevolmente sorpresi

Entriamo sempre più nel vivo del calciomercato e la Juventus è alle prese con l’uscita di diversi calciatori. La cessione di De Ligt ha spianato la strada per diverse trattative in entrata e, l’arrivo di Bremer, n’è una dimostrazione. Non è detto però che la Juventus possa comprare un altro difensore. Secondo SportMediaset infatti, Allegri è rimasto piacevolmente da Federico Gatti. Proprio l’ex Frosinone potrebbe essere il sostituto “in casa” di De Ligt. Max Allegri stupito dalle qualità difensore italiano.

Mercato Juventus che gira intorno anche alle cessioni. Se per Rabiot, inizia a muoversi qualcosa, possiamo invece dire il contrario per Arthur. L’Arsenal ha mostrato di nuovo interesse per il centrocampista brasiliano. I gunners dopo aver trattato per settimane con Youri Tielemans, hanno deciso di puntare tutto sul centrocampista ex Barcellona. Nei prossimi giorni, la Juventus riceverà una proposta da parte dell’Arsenal per il brasiliano, ormai fuori dai piani di Max Allegri. Si continua a lavorare anche sul fronte mercato in casa bianconera. L’obiettivo è quello appunto di colmare il gap con le milanesi e andare avanti il più possibile in Champions League. Obiettivi dichiarati, ora la palla passa letteralmente ad Allegri che ha il compito di vincere e convincere fin da subito per lanciare una chiaro segnale a tutte le rivali.