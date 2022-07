Dayane Mello, VIDEO bollente: perizoma piccante in primo piano

Ancora un altro grande successo firmato da Dayane Mello. Anche in questo caso il contenuto che ci propone la fantastica modella è un qualcosa di straordinario e che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi

In realtà nel titolo è scritto che c’è un video. Cosa assolutamente verissima. In più, però, ci aggiungiamo anche una foto che ci ha donato stesso lei. Inutile ribadire che il post sta raccogliendo quello che merita: ovvero una pioggia infinita di “like” e anche commenti di approvazione da parte di chi la segue e che non si perde un solo aggiornamento da parte sua. Se ancora non avete visto il suo capolavoro tranquilli che siete nel posto giusto VIDEO

Dayane Mello, visione paradisiaca: che spettacolo

Anche questa volta la super Dayane ci ha regalato una perla delle sue. Il contenuto è davvero di altissimo livello. Non che gli altri che ci ha donato, fino a questo momento, non lo siano stati. Non stiamo dicendo assolutamente questo, ci mancherebbe altro. Quello che vogliamo ribadire è che ha decisamente esagerato rispetto all’ultima volta. E così lo sarà per sempre fino a quando non deciderà di pubblicare un qualcosa di nuovo direttamente sul proprio canale. Il filmato che ci ha donato non sta davvero né in cielo e né in terra e merita di essere guardato più volte. Da rimanere a bocca aperta e soprattutto da stropicciarsi gli occhi. Noi della redazione siamo davvero “sconvolti” (nel senso positivo della parola, ci mancherebbe altro). Quello che abbiamo visto (e soprattutto quello che vedrete anche voi merita davvero molto. Adesso, però, concentriamoci su quello per cui siete ora qui. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che merita fin troppo.

Dayane Mello, tutti in piedi per lei: bikini da favola – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane mello (@dayanemelloreal)

In realtà abbiamo anche difficoltà nel cercare di capire da dove iniziare per poter descrivere il “menù” che ci ha offerto la super modella. Dal basso? Va bene. Tacchi vertiginosi, di colore giallo, che non hanno bisogno assolutamente di nessun commento. Un perizoma a bikini che manderebbe fuori di testa chiunque, un fisico che fa da padrone e delle gambe che sembrano davvero non finire mai. D’altronde, cos’altro si può mai dire dinanzi ad un capolavoro del genere. Qui in basso, invece, l’immagine che sta emozionando tutti.