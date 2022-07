Raffaella Fico, lato A in primo piano: bollente al mare – VIDEO

Il grande ritorno su Instagram di Raffaella Fico, che si mostra al mare bella e seducente come non mai: la showgirl davvero esplosiva

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, a 20 anni, nel 2008, lasciò tutti senza fiato. Nell’ottava edizione del Grande Fratello, Raffaella Fico si segnalò come una delle presenze femminili principali e in generale come una delle concorrenti più seducenti mai transitate nella casa di Cinecittà. Un concentrato di classe ed eleganza che non poteva non restare nel cuore degli italiani, a distanza di anni.

Raffaella Fico, un capolavoro che non passa mai di moda

La carriera di Raffaella, da lì, ha vissuto sull’onda di grandi successi. Di recente, è tornata ‘sul luogo del delitto’, partecipando al Grande Fratello Vip e dopo essere stata già celebre anche per la sua presenza in altri programmi come Lucignolo, il Chiambretti Night, l’Isola dei Famosi, Colorado, il Tale e Quale Show e molti altri ancora. Il tutto le ha garantito una certa fama che sul web continua a confermarsi, con circa 680 mila followers su Instagram, una cifra di tutto rispetto. La 34enne partenopea, in questi anni, è stata oltretutto più volte al centro del gossip anche calcistico, per le sue relazioni con Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Alessandro Moggi. Del resto, lo sappiamo, parliamo di una delle celebrità il cui fascino non è mai passato inosservato e tuttora non lascia indifferenti, anzi. Da qualche settimana, Raffaella su Instagram si era limitata soltanto alle stories e da quasi due mesi non postava. Ora, il grande ritorno, naturalmente acclamatissimo dagli ammiratori e che conferma tutta la sua sensualità esplosiva.

Raffaella Fico, anche ‘senza filtri’ fa la differenza: primo piano celestiale e curve incontenibili

Raffaella vanta una bellezza tale che può permettersi di mostrarsi anche senza trucco, senza filtro alcuno, come ci mostra distesa sul lettino in spiaggia. Un momento di relax speciale, per godersi sole e mare e nient’altro. Il primo piano ravvicinato in video la mostra al naturale, con uno sguardo che cattura e un sorriso che scioglie il cuore. Ma c’è dell’altro. La visione della sua scollatura senza veli è a dir poco prorompente, per non parlare del dettaglio che si intravede del perizoma e del lato B. Una silhouette suadente ed esplosiva che rende l’atmosfera particolarmente torrida e raccoglie gli omaggi di tutta la community.