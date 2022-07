Erjona Sulejmani infiamma il fenicottero: bikini minuscolo

Una icona di fascino che gli italiani hanno conosciuto grazie al calcio: Erjona Sulejmani è incantevole, i suoi scatti bollenti.

In Italia è diventata celebre per una storia con un calciatore molto famoso e apprezzato, e in pochi mesi la sua notorietà è salita alle stelle. Non ci ha messo tanto, giusto il tempo di qualche apparizione allo stadio, nelle prime piazze in cui Blarim Dzemaili ha giocato in Serie A.

In poco tempo gli italiani sono rimasti letteralmente affascinati da un volto sensualissimo, da un fisico travolgente, soprattutto da una sensualità incredibile. Erjona Sulejmani, splendida modella, è ormai una delle donne più amate e seguite sui social.

Il suo legame con Dzemaili, ex calciatore del Bologna, la fece conoscere subito agli appassionati di calcio. Una storia importante quella fra il centrocampista e la splendida modella e influencer, che lo ha sempre accompagnato nella sua carriera, e lo ha spesso seguito dal vivo incassando i complimenti di chi proprio non poteva fare a meno di ammirarla. Il mondo del gossip ha poi raccontato un flirt con Alessandro Basciano, e ha fantasticato dopo un commento sulle gambe di Lukaku, che non ha avuto però un seguito. Il tutto si è trasformato in un boom social, che le ha concesso numeri importanti.

Erjona Sulejmani in acqua è travolgente

Tempo di relax per i vip, e soprattutto di viaggi, mare e sole. Erjona Sulejmani li racconta a modo suo sui social, sfoggiando bikini da sogno che evidenziano un fisico impeccabile. Forme esplosive, lo sguardo che incolla allo schermo, una bellezza unica che gli italiani non smettono di ammirare e seguire.

La Sulejmani ama giocare con i suoi followers e provocare, postando spesso scatti che evidenziano i tanti punti di forza di un fisico che ad ogni scatto fa salire alle stelle commenti e like. Anche il mondo della tv l’ha messa nel mirino. La splendida modella albanese fu infatti scelta anche per Temptation Island, esperienza in cui ricopriva il ruolo della tentatrice nel famoso format di Mediaset, ora messo in soffitta.

Fra interviste e rumor nel mondo del gossip, lei ha raccontato la sua storia, la passione, l’amore per gli affetti, per i viaggi, dai quali di frequente arrivano istantanee pazzesche. Fisico da top model, un sorriso fantastico e occhi magnetici. Sono queste le armi della splendida Erjona, che non le nasconde e spesso pubblica foto con costumi minimal e abiti aderenti e provocanti. Anche l’ultima galleria infatti è stata presa d’assalto dai followes, più di 300 mila, che hanno ammirato lo scatto sul fenicottero in acqua. Il costume quasi non si vede, il fisico è travolgente, Erjona fa di nuovo centro.