Sofia Vergara, scollatura esagerata: il lato A è incontenibile

La scollatura nella foto postata sui social manda in delirio la community: Sofia Vergara è sempre di più fra le donne più amate e seguite al mondo.

Attrice famosissima, corteggiata da molte grandi produzioni, ma soprattutto donna amatissima in ogni angolo del mondo.

Sofia Vergara, chiare origini italiane ma sudamericana, fisico incredibile e sorriso travolgente, continua a stupire. Lo fa in ogni progetto che mette in piedi, dal cinema alle partecipazioni in tv a numerosi programmi che la cercano. Simpatia, fascino, forme pazzesche e capacità di stare davanti alle telecamere, le hanno regalato un boom di consensi in una carriera di grandissimo livello.

La Vergara divenne famosa infatti grazie ad uno spot della Pepsi, si trasferì a Bogotà e fu notata da un fotografo in spiaggia. Da quel momento iniziò a prendere parte a spot e a tantissimi lavori da modella, anche con brand famosissimi. L’occasione al cinema è arrivata per lei nel 2002 con Big Trouble, Una valigia piena di guai, e dopo altri provini importanti, è arrivato il boom nel ruolo di Gloria nella serie Modern Family, per il quale ha ricevuto una nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista in una commedia. Non solo, perché la splendida attrice ha prestato la sua bellezza per calendari, sfilate collaborazioni. Il tutto in una carriera ricca di onorificenze e dell’amore dei fan.

Sofia Vergara, scollatura con brivido: fan in delirio

Inevitabile quindi per lei un clamoroso seguito anche sui social network. Sono i numeri e i commenti a dare la dimensione corretta di quanto il pubblico sia letteralmente conquistato dall’attrice che ormai gode di un seguito a livello mondiale.

Su Instagram sono più di 26 milioni i suoi followers, che l’hanno conosciuta grazie al cinema e l’hanno accompagnata in una carriera che le ha anche regalato guadagni clamorosi. Nel 2012 ABC l’ha incoronata come attrice più pagata, mentre Forbes la considera fra le cento celebrità più potenti e influenti al mondo con 19 milioni di dollari guadagnati.

Anche sui social le cifre decollano, anche per via di alcuni video e scatti in cui emerge il suo fascino clamoroso, il fisico esplosivo e una simpatia che le consente di attirare a sé complimenti in arrivo da ogni parte del mondo. La Vergara nell’ultimo scatto che ha incassato circa 500 commenti ha ripostato la foto durante un programma tv. Sorriso brillante, décolleté in primo piano, e il tutto riscalda la community che reagisce. Cuori e baci per lei, che continua stupire e ad incassate complimenti da tutti.