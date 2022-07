Soleil, visione bollente: bikini minuscolo, fisico statuario

Soleil Anastasia Sorge continua ad essere una delle leader di questa estate. Lo dimostra il suo ultimo post che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Il contenuto è davvero di altissimo livello, guardare per credere

Anche questa volta si è decisamente superata, regalando un momento di gioia ai suoi follower che non stavano aspettando altro se non un suo nuovo capolavoro dove poter lasciare il più che meritato “like” e commento di approvazione che non guasta mai in questi casi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando, oppure non avete ancora visionato il tutto, non preoccupatevi visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Buona visione – FOTO

Soleil Sorge, un bikini da stropicciarsi gli occhi

Se pensavate che postasse una foto “normale” vi sbagliate di grosso. Quando si parla di lei nulla è “scontato”. Anzi, ogni volta che decide di mandare in rete una sua opera d’arte è sempre un grandissimo successo. Non si tratta, infatti, della prima volta che si verifica una cosa del genere. Questa volta, però, si è decisamente superata. Per la gioia di tutti quanti noi che stavamo aspettando, con molta ansia, il suo nuovo post. Inutile ribadire che sta raccogliendo il successo che merita: una quantità infinita di cuoricini. Un numero che si sta alzando, sempre di più, con il passare delle ore. Tutto per merito di una delle protagoniste assolute di questo anno televisivo. Nonostante non abbia trionfato nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, la classe ’94 è stata una delle protagoniste assolute con la sua presenza e soprattutto con il carattere molto forte. Dopo questa esperienza, infatti, è stata chiamata come opinionista in un altro reality show, quello condotto da Barbara D’Urso in “La Pupa e il Secchione“. Per concludere in bellezza è stata mandata, per una settimana, in Honduras per “L’Isola dei Famosi” in un ruolo decisamente inedito in cui si è fatta rispettare. Adesso, però, andiamo a vedere il motivo per cui siete tutti quanti qui.

Soleil Sorge, visione paradisiaca: fisico leggendario – FOTO

Un fisico semplicemente spettacolare e fin troppo perfetto. Un bikini che mette in risalto le sue straordinarie forme che non hanno bisogno di essere commentate. Una visione spettacolare e allo stesso tempo paradisiaca. Gambe che sembrano davvero non finire mai. Il sole che splende su di lei e si va a comandare in questa estate a dir poco bollente.