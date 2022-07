Dries Mertens e il Napoli non hanno trovato l’accordo: il belga può restare in Serie A, arrivano due offerte per lui.

Le parole di De Laurentiis non lasciano più dubbi. La lunga storia d’amore fra il Napoli e Dries Mertens può considerarsi un capitolo chiuso.

Fra un clamoroso record di gol, titoli sfiorati e probabilmente meritati, e reti a grappoli, il pubblico di fede azzurra lo ha adottato come uno degli idoli storici del club, e “Ciro” in più occasioni ha ribadito l’amore per una piazza che lo avrebbe voluto ancora rivedere con la casacca del Napoli. Quell’accordo però è saltato. La prima conferma è arrivata dal video di una chiacchierata fra De Laurentiis e un tifoso, la conferma dall’intervista concessa a Radio Kiss Kiss.

L’offerta non è bastata, il belga tace, e parla solo il presidente, in attesa di una risposta che possa chiarire quale è la posizione del calciatore, o meglio, la sua verità. Un dato però è certo. Le offerte non gli mancheranno. Un club da tempo è già sulle sue tracce, un altro sta lavorando all’ombra per accontentare l’allenatore che lo avrebbe chiesto. E una operazione a zero, per un calciatore che sa bene come trovare la via della porta, sarebbe interessante anche per molte altre squadre.

Mertens lascia il Napoli: ora due chiamate in arrivo

Maurizio Sarri e la Lazio ci provano, questo è un dato di fatto. Il tecnico ha lanciato il belga, gli ha cambiato ruolo trasformandolo in una perfetta macchina da gol, lo ha preferito a calciatori dai nomi altisonanti per la capacità di andare a bersaglio, di muoversi e calciare nello stretto. Tare vuole tentare l’affondo, perché per i biancocelesti, che hanno già un bomber di razza come Immobile, Mertens rappresenterebbe il partner perfetto, e anche una validissima alternativa per fare rifiatare in alcune occasioni l’attaccante della nazionale azzurra.

Non c’è però solo la Lazio sul calciatore. Un altro club vorrebbe accontentare il proprio allenatore, che ha messo il belga nel mirino ed è convinto non solo dal rendimento del calciatore, ma anche da un prezzo ampiamente alla portata. Pare infatti Simone Inzaghi abbia chiesto all’Inter di sondare il terreno e di fare in fretta.

L’obiettivo è infatti anticipare Sarri, che visto il rapporto con il calciatore avrebbe di certo una corsia preferenziale. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’assalto da parte di Tare, ma c’è chi sussurra che l’Inter sia disposta ad inserirsi in tempi brevi. Saranno giorni caldi per il futuro del belga, ma una notizia sembra quasi certa. Al ‘Maradona’ il belga farà ritorno. Con una maglia diversa, ma sempre e di certo accolto dagli applausi di un pubblico che mai lo vorrebbe vedere con una maglia diversa da quella del Napoli.