Dayane Mello e Soleil, coppia piccante: ma l’intimo dov’è?

Dayana Mello e Soleil hanno deciso di alzare ulteriormente le temperature estive: vacanze insieme e scatti decisamente roventi.

Entrambe, ognuno a modo proprio, protagoniste delle loro rispettive edizioni del “Grande Fratello Vip“. Nell’edizione 2020-2021 Dayane è stata nella casa ed ha avuto un impatto di una certa rilevanza nella casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana è arrivata fino alla finale della quinta edizione del reality dedicato ai VIP.

Dayane è arrivata al terzo posto, mentre Soleil ha contraddistinto il suo percorso all’interno della casa in un altro modo. La Sorge, si è fatta conoscere soprattutto per la storia con Alex Belli. La modella è attrice italo-americana, è stata sempre sulla cresta dell’onda durante la sua esperienza nella casa più spiata di Italia. Su tutto ha tenuto banco la questione in merito al suo rapporto, nella casa, con l’attore Alex Belli. Differenti confronti piuttosto “teneri” che hanno fatto pensare che tra i due avrebbe potuto esserci dell’altro. Il tutto poi, è rientrato, ma comunque è stata una vicenda che ha dato “pepe” all’ultima edizione del GF VIP, durato ben sei mesi. Ad ogni modo, il GF è stato una cassa di risonanza per entrambe. La partecipazione al reality ha consentito di guadagnare un gran numero di followers sui social, in particolare sui loro rispetti profili Instagram.

Dayane e Soleil, una vacanza insieme con scatti bollenti

Gran parte di ciò che stanno vivendo lo hanno riportato su Instagram con contenuti che fanno letteralmente impazzire i fan. Pioggia di reazioni positive sotto i loro post. Sia Soleil che Dayane, infatti, possono vantare un’enorme seguito sui social. L’italiana e la brasiliana contano oltre 1,2 milioni di followers. Un numero che, inevitabilmente, si riversa sui tantissimi post che vengono pubblicati da entrambe. Qualcosa di unico con scatti e brevi filmati che ottengono numeri importanti di like e, soprattutto, un numero autorevole di commenti, nei quali i fan muovono sempre dei complimenti nei confronti di entrambe le modelle. Se i post funzionano da “singole”, figurarsi quando le due si “uniscono” in una serie di scatti. L’ultimo contenuto postato dalla modella brasiliana non fa altro che confermare questa tesi: guardare per credere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane mello (@dayanemelloreal)

Scatti singoli ma “uniti” dalle meravigliose Dayane e Soleil che alimentano sempre più il calore del pubblico anche sui loro profili social. I loro contenuti impazzo tra i fan, desiderosi di avere altri contenuti. E’ dunque doveroso seguire entrambe sui social, in modo tale da non perdersi nemmeno uno scatto.