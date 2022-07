Juve gelata, l’annuncio lascia di stucco Allegri: salta il colpo

Allegri attendeva il colpo ma la Juve incassa le dichiarazioni in arrivo dal club con cui trattava: l’affare sfuma.

Un secco no fra tante buone notizie. Allegri ha consegnato la sua lista al club, che a giudicare dagli innesti al momento lo ha accontentato di gran lunga, ridando una identità precisa alla squadra.

Pogba era la prima scelta ed è arrivato in una trattativa a zero, Di Maria ha fatto lo stesso percorso, e Bremer, soffiato all’Inter di certo rappresenta un innesto di grandissimo spessore per non far rimpiangere la cessione di De Ligt. Sullo sfondo anche l’arrivo di Cambiaso, che è già partito in prestito ma rappresenta un investimento importantissimo in chiave futura. Tutto procede a gonfie vele quindi, e restano alcune piste, sempre indicate dall’allenatore, che potrebbero rendere la Juve la squadra da battere.

Se l’affare Zaniolo sembra al momento congelato, quello per Paredes resta in piedi e i bianconeri spingono. Intanto Allegri chiede anche Morata, e in caso di un’altra uscita potrebbe tornare di moda anche il nome di Milenkovic per avere un altro elemento di affidamento nel reparto. C’è anche un altro nome però che l’allenatore vorrebbe nella sua squadra. Dal club che Cherubini ha provato a sondare però arriva una chiusura netta, per un affare che non si concretizzerà.

Juve, il colpo sfuma: secco no

Sarà la tournée negli States a dare ad Allegri le risposte definitive. Al ritorno dopo le amichevoli già in programma il tecnico potrebbe trovare sorprese ma anche chiudere le porte ad alcuni elementi in rosa, e magari convincersi che qualcuno fra i calciatori messi in lista di partenza può ancora tornare utile. Saranno le richieste in arrivo a determinate eventuali cessioni, che potrebbero sbloccare nuovi colpi in entrata.

La Juve ha infatti messo nel mirino Arnautovic. Il centravanti del Bologna piace molto ad Allegri che apprezza la fisicità, la capacità di aprire gli spazi e di sfruttare i palloni in arrivo dalle fasce. Sarebbe il perfetto vice di Vlahovic, che alla Juve manca in attesa di capire se Kean resterà in rosa. I bianconeri hanno provato a sondare il Bologna, hanno l’ok del calciatore che farebbe carte false per giocare la Champions, ma incassano il no secco dei felsinei.

Arriva direttamente da Marco Di Vaio, che in conferenza stampa ha chiarito il suo pensiero sulla vociferata richiesta di cessione da parte dell’entourage di Arnautovic. “A noi non risulta, il nostro calciatore è incedibile”. Juve avvisata, la trattativa, almeno al momento, sembra chiusa.