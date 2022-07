Jennifer Lopez, VIDEO bollente: intimo davvero mini

Il matrimonio, il viaggio di nozze e l’affetto dei fan: il lavoro però prosegue per Jennifer Lopez, e l’ultimo video è davvero clamoroso.

Il mondo intero ha atteso quella notizia. Ha gioito, commentato, aspettato conferme che si sono trasformate in un clamoroso ritorno di fiamma.

Quando si parla di Jennifer Lopez e Ben Affleck infatti il seguito è planetario e le notizie arrivano a valanga ad un pubblico che nei numeri è pazzesco. Quelle indiscrezioni e le voci di altri vip, gli scatti rubati e quelle coccole, si sono trasformate infatti in un matrimonio celebrato senza troppo clamore, ma del resto non ce n’era bisogno. Del loro matrimonio si è detto tutto.

Dalla Cadillac alla fila per attendere altre coppie che convolavano a nozze, fino al viaggio e alle prime foto pazzesche di JLo nel letto con la coperta bianca e il volto sorridente. L’estate della strepitosa cantante e attrice è quindi strettamente legata a Ben Affleck, ma il lavoro per lei non passa mai in secondo piano. Arriva infatti un video travolgente dalla pagina Instagram, e i commenti, neanche a dirlo, raggiungono numeri incredibili.

Jennifer Lopez, il video in intimo è pazzesco

Un video per JLo beauty, la linea lanciata in un progetto che come tutti gli altri si trasforma sempre in un seguito clamoroso da parte del pubblico, e la community si infiamma. La cantante e attrice si mostra in una veste insolita, e le immagini fanno immediatamente il giro del mondo. Sono i numeri infatti a testimoniare quale sia il suo seguito. I suoi followers sono 219 milioni e la rendono una delle donne più seguite al mondo, e ad ogni post like e commenti raggiungono cifre che sono incalcolabili.

Nell’ultimo JLo si mostra in intimo e le immagini fanno il giro del mondo. Gambe da sogno, forme inimitabili, un fascino esplosivo e linee che Jennifer Lopez ha curato nel tempo senza sosta e sempre con grandi risultati. JLo spalma sulle gambe il prodotto pubblicizzato, e poi sorride in primo piano.

Il risultato è clamoroso. Arrivano commenti da ogni parte del mondo, in ogni lingua, like a raffica. Quasi 100 mila reazioni, che altre vip o influencer sognano. Questo è il mondo di Jlo. La sua carriera è da esempio, la capacità di brillare in ogni progetto una dote pazzesca per una donna che è regina di sensualità. Provate a dare un’occhiata alle immagini. Resterete stupiti, ne siamo certi.