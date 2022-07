Valeria Bigella, il costume è un filo: la barca diventa rovente

Un nuovo e meraviglioso scatto che porta la firma di Valeria Bigella. Anche in questa occasione, si fa notare con uno scatto da urlo.

La nota imprenditrice digitale non ha assolutamente deluso le aspettative ed i suoi fan sono rimasti letteralmente soddisfatti dai suoi scatti continui. Riesce sempre a lasciare a bocca aperta i suoi followers.

Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermarvi che in questa occasione si è decisamente superata. Il suo scatto, pubblicato pochissime ore fa sul suo profilo ufficiale Instagram, sta raccogliendo ciò che merita: ovvero una quantità industriale di “like” e commenti di approvazione che, in questi casi, non devono assolutamente mancare. Tutti quanti i suoi follower non stavano aspettando altro se non il nuovo post dove poter lasciare il “cuoricino” a Valeria Bigella.

Valeria Bigella si è superata: scatto meraviglioso in barca

In questa occasione ha sbalordito nuovamente tutti con una posa che davvero non sta né in cielo e né in terra. Se pensate che stiamo esagerando allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi per visionare la sua ultima opera d’arte, che merita di essere visto con la massima attenzione. Anche perché bisogna assolutamente tenere gli occhi bene aperti per non perdersi nemmeno uno scatto che, la nota influencer, ci regala ogni volta. Molti di voi la ricorderanno per essere stata una delle protagoniste dell’edizione di “Uomini e Donne“, programma condotto da Maria De Filippi ed anche per aver partecipato a “Tempatation Island“, sempre nata grazie ad una idea della compagna del giornalista Maurizio Costanzo. Dopo un breve riassunto della sua carriera televisiva, però, è arrivato il momento tanto atteso che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare (e non dimenticatevi di fare gli auguri alla bellissima Valeria).

Valeria Digella illumina il cielo della Sardegna, luogo in cui si trova adesso dove sta trascorrendo il periodo di relax. In perfetta forma ed un costume a filo: la meravigliosa Valeria ha colpito ancora una volta. L’ennesimo capolavoro da parte della bellissima influencer. Con il suo ultimo scatto, non possiamo far altro che fargli i complimenti per la sua bellezza infinita e, soprattutto, fargli gli auguri per il suo compleanno. Chissà se avrà organizzato una festa con a tema ma, intanto, si gode le sue vacanze. I fan sono in delirio per lei dopo l’ultimo post e non può essere altrimenti.