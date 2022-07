Sabrina Salerno, canottiera bianca trasparente: con lo zoom si vede tutto

La maglia bianca esalta le forme fisiche di Sabrina Salerno che torna a fare impazzire la sua community: lo zoom mostra tutto.

L’estate rende tutto più attraente e per certi versi bollente. Le vip italiane tramite Instagram regalano scatti da sogno, si scoprono, mostrano fisici tonici che fanno impazzire i fan.

Fra queste c’è anche Sabrina Salerno, regina di fascino, icona di stile e di sensualità. Non lo diciamo solo noi, perchè è un dato chiaro da tempo, suffragato dai fatti ma soprattutto dall’amore e dai commenti dei followers. Anche questo è un dato di fatto, perché se sul palco la Salerno ha conquistato tutti fin dall’inizio, e anche in tv fra show e film ha catturato la curiosità, pure i social sono stati per lei una strada per incassare apprezzamenti e attestati di stima.

Guardando le foto verrebbe da dire che i motivi sono abbastanza chiari, così come lo sono stati in una lunghissima carriera. Il suo fascino è infatti rimasto immutato, anzi se vogliamo è ancora più travolgente. Basta dare un’occhiata alle foto in arrivo in questa estate, agli attestati di stima, alle chiamate in arrivo dal mondo della moda e della tv. I fan infatti commentano continuamente, e spesso le chiedono quale sarà la sua prossima tappa in televisione restando in attesa di rivederla in tutto il suo splendore. Intanto però arriva una foto che può colmare l’attesa. Date un po’ un’occhiata. Come sempre l’attrice vi stupirà.

Sabrina Salerno è incantevole: lo zoom mostra qualcosa in più

Un milione e duecento mila followers. Basterebbe questo numero per descrivere in pieno lo stratosferico successo che Sabrina Salerno ha incassato anche su Instagram. Come in una seconda giovinezza, la Salerno si mostra al pubblico e raccoglie continui consensi. Merito di uno sguardo travolgente, di un volto che incolla allo schermo, di un fisico spaziale.

Dalla sua pagina infatti arrivano ogni giorno scatti potentissimi. Look fantastici, bikini pazzeschi, spesso anche trasparenze che viste le sue splendide forme catturano costantemente l’attenzione. Anche nell’ultimo scatto infatti emerge qualcosa di più, e in un attimo arrivano valanghe di commenti.

La maglia bianca regala emozioni perché è trasparente, e gli apprezzamenti vanno tutti in una sola direzione. Quel fisico espolosivo che ha reso amatissima la Salerno è sempre al centro del dibattito fra chi la ama. “Non è cambiato nulla”, e ancora “Sei sempre la nostra fonte d’ispirazione”, o anche “Sei la donna italiana più affascinante che c’è”. Questo il tenore delle frasi che le rivolgono i fan. A giudicare dalla sensualità che emerge negli scatti, e dal fascino esplosivo, verrebbe da dire che sono tutti meritati. Chapeau.