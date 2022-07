Eleonora Boi e Gallinari sposi, la scollatura nuziale è favolosa – FOTO

Eleonora Boi e Danilo Gallinari celebrano il loro matrimonio, un momento tanto atteso per entrambi: il fascino della giornalista senza limiti

Non vive più in Italia ormai già da qualche anno, per una scelta di vita. Come la sua conterranea Elisabetta Canalis, è volata alla volta degli Stati Uniti per amore. Ma continua ad avere un seguito di tutto rispetto sui social, con i fan che non possono dimenticarla. La Boi resta una delle giornaliste più apprezzate e più affascinanti.

Eleonora Boi, il giorno più bello: sposa il suo Danilo Gallinari

La giornalista sarda, diventata celebre nei suoi anni a ‘Sport Mediaset’ e ancora oggi seguita con grandissimo affetto e partecipazione dagli ammiratori, ha coronato il suo sogno d’amore insieme a Danilo Gallinari, che pochi giorni fa ha cambiato squadra in NBA, firmando per due anni con i vice-campioni dei Boston Celtics, dopo aver trascorso le ultime due stagioni agli Atlanta Hawks. Eleonora e Danilo si sono sposati in Sardegna, un momento che attendevano da tanto e che era stato annunciato nei mesi scorsi. Infatti, negli scatti circolati in queste ore, appaiono entrambi visibilmente emozionati e felici in maniera incontenibile. Il sorriso si fa largo sui loro volti, per una notte speciale, da condividere con le persone più care e con i fan del web, molto numerosi per entrambi. Amici e colleghi, personalità del mondo del giornalismo e dello sport, ammiratori di entrambi hanno fatto giungere le felicitazioni ai novelli sposi, già genitori, da un anno e mezzo circa, della piccola Anastasia.

Gallinari e Boi, scene da un matrimonio: il vestito dalla scollatura infinita, ipnotica

I numerosissimi fan di Eleonora (quasi 800 mila followers su Instagram) possono ammirare la loro beniamina più bella e radiosa che mai. La giornalista sarda risplende particolarmente in questo giorno per lei così speciale e regala un dettaglio davvero da urlo. L’elegante abito da sposa reca infatti una scollatura profondissima, praticamente infinita. Le sue curve risaltano in una visione celestiale, che lascia tutti senza parole. Il popolo del web, inevitabilmente, si lascia andare a like e commenti entusiasti, esaltando la classe e l’eleganza di Eleonora, unita a una sensualità inconfondibile e che in questi anni l’ha resa uno dei volti femminili del giornalismo sportivo più amati. Tra gli auguri spunta anche un messaggio ironico rivolto a Gallinari, uno dei follower infatti scrive: “Le scarpe dello sposo sono un po’ da rivedere…”