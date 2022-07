Zaira Nara, tutto trasparente: il vestito non basta per coprire – FOTO

Continuano le strepitose ed anche bollenti vacanza da parte di Zaira Nara. Ovviamente insieme alla sorella, la più famosa Wanda. Entrambe stanno regalando spettacolo in una delle isole più famose e frequentate al mondo, specialmente in questo periodo estivo

Ovviamente ci stiamo riferendo all’isola di Ibiza che è diventata ancora più calda vista la loro presenza. Da rimanere senza parole. D’altronde, cosa mai si può mai dire dopo aver visto una cosa del genere? Assolutamente nulla. Con il suo ultimo post la dolce Zaira si è decisamente superata. Se non lo avete ancora visto non vi preoccupate visto che siete capitati nel posto giusto ed al momento giusto. Semplicemente sensazionale – FOTO

Anche questa volta sta riscuotendo un grandissimo successo. D’altronde, se sei una delle sorelle più seguita su Instagram, devi pur sempre aspettartelo. Le sorelle Nara conquistano anche l’isola di Ibiza grazie alla loro presenza. I loro follower non si perdono neanche un loro aggiornamento di quello che stanno postando direttamente dai loro account ufficiali. Le loro giornate in spiaggia, fatto di bagni, cocktail e tanto altro, non possono assolutamente passare inosservate. Stesso discorso per quanto riguarda le serate dove mostrano dei look che fanno davvero rimanere tutti quanti noi decisamente a bocca aperta. Anche questa volta si è superata e lo ha fatto nella miglior maniera possibile. In che modo? Con una foto che sta ricevendo la giusta riconoscenza, ovvero una pioggia di “like” ed anche commenti di approvazione da parte dei suoi fan ma anche delle amiche e colleghe che si sono dovute inchinare dinanzi alla sua straripante bellezza. Adesso, però, andiamo direttamente al sodo e concentriamoci su quello che noi della redazione abbiamo visto e rivisto in più di una occasione.

Zaira Nara, serate bollenti in quel di Ibiza: il look fa sognare – FOTO

Da dove vogliamo partire? Sinceramente abbiamo l’imbarazzo della scelta. Tacchi decisamente vertiginosi. Gambe che sembrano davvero non finire mai, un vestito decisamente trasparente e che mette in risalto le sue straordinarie forme. Un fisico che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Quel sorriso ed il filo di trucco che in questi casi non devono mai mancare e quello sguardo sempre più incantevole che mai. Ecco il menù servito dalla fantastica argentina pronta a trascorrere una serata all’insegna del divertimento e soprattutto del relax. Alla prossima puntata con le sorelle più famose dei social (e al mondo).