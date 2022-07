Juventus, pazienza finita per Allegri: a breve un’altra eccellente partenza

Juventus, pazienza finita per il tecnico Massimiliano Allegri che è pronto a fare fuori un altro elemento della sua rosa. L’obiettivo del club bianconero è quello di avere una rosa forte che possa dire la propria in questa stagione che oramai è alle porte

Negli ultimi giorni l’arrivo da parte del difensore Bremer che ha entusiasmato, non poco, i sostenitori della ‘Vecchia Signora’ che hanno chiesto addirittura la vittoria della Champions League. L’umore è alle stelle. Adesso, però, è il tempo di pensare anche a qualche altra cessione. Tanto è vero che il manager toscano sta mettendo alla porta uno dei calciatori che non rientra più assolutamente nel progetto tecnico della sua squadra.

Juventus, possibile nuova cessione

E’ un’altra Juventus, almeno sulla carta, quella che è in procinto di affrontare una nuova stagione. Come riportato in precedenza l’umore è decisamente alle stelle: l’arrivo di Angel Di Maria, il ritorno di Paul Pogba e l’aver sottratto all’Inter il centrale brasiliano proveniente dal Torino, hanno fatto entusiasmare l’ambiente. Non solo gli arrivi adesso, però, è il tempo di pensare anche le cessioni. Il punto esclamativo lo ha messo proprio Massimiliano Allegri che ha messo alla porta il calciatore che non rientra più nei suoi progetti.

Juventus, lo spazio si riduce per Rugani: nuova avventura in A

Il nome indiziato come possibile partente è quello di Daniele Rugani. Il classe ’94 potrebbe dire definitivamente addio alla casacca bianconera. Non in prestito come è successo nel corso di questi anni (prima al Rennes e poi al Cagliari), ma questa volta in maniera definitiva. Il calciatore non è considerato un elemento importante della rosa ed è pronto a fare le valigie. La sua avventura in Serie A, però, potrebbe continuare senza alcun tipo di problema visto che l’atleta continua ad avere estimatori.

Il nome del club interessato alle sue prestazioni calcistiche è la Lazio. Non una squadra qualunque, visto che ad allenarla c’è Maurizio Sarri che lo ha avuto nella sua esperienza ad Empoli. Proprio in Toscana il giocatore ha mostrato a tutti le sue qualità, conquistando la fiducia della tifoseria. Tanto è vero che venne eletto anche come migliore giocatore di quella annata che lo consacrò. Anche se, successivamente, il suo rendimento è calato. Adesso, però, è pronto a mettere definitivamente alle spalle questo periodo buio e vuole ripartire con un nuovo progetto: i biancocelesti sono pronti a presentare una offerta.