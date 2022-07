Eva Padlock, niente intimo: lo zoom del video è rovente

Una foto sul letto e poi un video clamoroso: Eva Padlock senza intimo è travolgente. La community si inchina alla sua bellezza.

Bellissima, sensuale, seguita dal pubblico di Instagram che commenta e la travolge d’affetto. Alcuni post infatti scatenano le fantasie di chi non può fare a meno di seguirla per ammirare gli scatti in arrivo.

Eva Padlock non è semplicemente una donna bellissima, ma anche maestra di sensualità e per certi versi di provocazione. Fin dalle prime apparizioni nei circuiti, nel ruolo di “ombrellina”, la modella spagnola ha subito conquistato il grande pubblico. Curve mozzafiato, un volto strepitoso, un fisico esplosivo che l’ha resa famosissima anche sui social.

Queste le armi di una donna che spesso su Instagram pubblica foto che sfidano anche le censure del famosissimo social. Curve in bella vista, molti scatti in intimo, alcuni in cui si nota anche qualcosa in più. Come in occasione degli ultimi “regali” alla community, che fra video e istantanee fa decollare la popolarità di una donna conosciuta ormai in tutto il mondo.

Eva Padlock, intimo invisibile: la community è in tilt

Eva Padlock, classe 1984, è ormai una delle modelle più seguite al mondo. Sono circa 2 milioni i suoi followers, che dal mondo dei circuiti l’hanno seguita sui social per scoprire qualcosa in più di lei. Anche in Italia è diventata famosa, e non solo per le esperienza durante le gare della Moto Gp e della Superbike, ma anche perché non ha mai nascosto la sua passione per la Juventus. Ciò che conta, almeno a giudicare da foto e commenti, è un fascino che spesso si trasforma in scatti pazzeschi.

Il suo fisico giunonico, infatti, è centrale in una lunga serie di post che da tempo riescono a strappare una marea di consensi. Fra cuori, sorrisi, fiamme e applausi, arrivano commenti di chi la segue ormai da anni, e le chiede costantemente di offrire nuovi contenuti. Fra scatti durante i suoi lavori e i momenti di relax, l’effetto è in effetti sempre identico. L’atmosfera si scalda, e basta guardare gli ultimi post per rendersene conto.

Nell’ultimo da poco pubblicato, la spagnola si è mostrata sul letto in intimo nero che ha evidenziato forme strepitose. Sorriso che inchioda allo schermo, ma soprattutto scollatura generosa che non passa inosservata. Non basta però, perché arriva anche un video incredibile. La Padlock si mostra con un vestito trasparente e intimo che quasi non si vede. La splendida “ombrellina” sembra nuda, ed è subito tripudio di complimenti. Non ci credete? Provate a dare un’occhiata, resterete di certo abbagliati da una sensualità unica.