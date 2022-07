Ludovica Caramis, vestito scoperto e schiena in bella vista: visione bollente

Ludovica Caramis, il suo ultimo post pubblicato sui social non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Il vestito è più che mai scoperto, d’altronde con questo caldo non potrebbe essere altrimenti. La schiena è in bella vista

Contenuto decisamente di altissimo livello. Non che gli altri che ha postato fino ad ora non lo siano mai stati, ci mancherebbe altro, non stiamo dicendo assolutamente questo. Quello che vi vogliamo dire è che questa volta si è decisamente superata ed ha esagerato, proprio come piace a noi. L’immagine che è in rete sta raccogliendo il successo che merita. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi consigliamo di rimanere qui con noi – FOTO

Ludovica Caramis, visione più che bollente

E’ vero che in queste settimane il nostro paese è tormentato dalle temperature altissime. Il caldo, oramai, non ci sta lasciando davvero tregua. La nostra Ludovica Caramis, però, non ha trovato una soluzione in merito. Anzi, ha fatto in modo che le temperature aumentassero ancora di più grazie al suo ultimo post che sta ricevendo tantissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano chiedendo altro se non una nuova immagine dove poter lasciare il proprio “cuoricino”. Puntualmente è arrivato e non sono rimasti affatto delusi. Anche perché la stessa non ha mai sbagliato un colpo. Per chi non la conoscesse (anche se ci sembrerà molto strano) si tratta della compagna del nuovo attaccante dell’Empoli, Mattia Destro. La coppia, dopo vari anni vissuti in Liguria, si trasferirà in Toscana. Per il calciatore si tratta di un ritorno dopo che, all’inizio della sua carriera calcistica, ha vestito la maglia del Siena dove è diventato un idolo della tifoseria. Calcio a parte, però, adesso è arrivato il momento di concentrarci sul reale motivo per cui tutti quanti voi siete qui. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo perché ci sarà da divertirsi.

Ludovica Caramis, schiena troppo scoperta: sguardo attraente – FOTO

Ed ecco qui il suo ultimo contenuto postato sui social che definite “di altissimo livello” è assolutamente troppo poco. Il viola le dona particolarmente, nessuno lo mette in dubbio. Vestito decisamente scoperto con la schiena in bella vista, sguardo attraente e occhi che mirano l’obiettivo della fotocamera. I nostri, invece, non riescono a staccarsi da dosso a lei che ci ha regalato una perla rarissima. Un vero e proprio spettacolo.